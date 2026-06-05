Україна та Росія провела великий обмін: з яких напрямків вдалося повернути полонених

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Недилько Ксения
Україна провела черговий масштабний обмін полоненими, у результаті якого на рідну землю вдалося повернути 186 людей. Про це офіційно повідомив Президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених — представники Збройних Сил, Національної гвардії та прикордонники, а також один цивільний громадянин.
Обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський
Географія боїв, у яких брали участь визволені бійці, охоплює майже всі ключові оборонні операції. Це захисники Маріуполя, оборонці "Азовсталі", а також воїни, які виконували завдання на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Частина з них провела в ізоляції понад два роки.
Президент висловив глибоку вдячність залученим партнерам і Координаційному штабу, а також окремо подякував українським військовим на передовій, які активно беруть у полон окупантів, створюючи умови для нових обмінів. Водночас у Міністерстві оборони РФ заявили, що повернуті в результаті цього процесу російські військовослужбовці наразі перебувають на території Білорусі, де з ними працюють уповноважені особи.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у відкритому листі Президента Зеленського до Путіна глава української держави нголошував, що має відбтися обмін "всіх на всіх".