Украина и Россия провели большой обмен: из каких направлений удалось вернуть пленных

Украина провела очередной масштабный обмен пленными, в результате которого на родную землю удалось вернуть 186 человек. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Среди уволенных – представители Вооруженных Сил, Национальной гвардии и пограничники, а также один гражданский.

Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский

"Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российской неволи, — отметил Глава государства, подчеркивая разный статус и звание спасенных. — И тоже с защитниками возвращается один гражданский. Воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры".

География боев, в которых участвовали освобожденные бойцы, обхватывает практически все главные оборонительные операции. Это защитники Мариуполя, защитники "Азовстали", а также воины, выполнявшие задания на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Часть из них провела в изоляции более двух лет.

"Среди них возвращающиеся после лет российского плена, — акцентировал Зеленский, отмечая продолжительность страданий пленников, — в котором находились еще с 2022 года".

Президент выразил глубокую признательность привлеченным партнерам и Координационному штабу, а также отдельно поблагодарил украинских военных на передовой, которые активно берут в плен оккупантов, создавая условия для новых обменов. В то же время в Министерстве обороны РФ заявили, что возвращенные в результате этого процесса российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где с ними работают уполномоченные лица.

"Работа продолжается, — подытожил украинский лидер, заверив общество в неизменности государственных планов. — Возвращение наших людей – неизменный приоритет для Украины. Каждый день работаем над тем, чтобы освободить каждого украинца и каждую украинку из неволи".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в открытом письме Президента Зеленского к Путину глава украинского государства подчеркивал, что должен произойти обмен "всех на всех".



