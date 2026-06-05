Украина и Россия провели большой обмен: из каких направлений удалось вернуть пленных

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Недилько Ксения
Украина провела очередной масштабный обмен пленными, в результате которого на родную землю удалось вернуть 186 человек. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. Среди уволенных – представители Вооруженных Сил, Национальной гвардии и пограничники, а также один гражданский.
Обмен пленными. Фото: Владимир Зеленский
География боев, в которых участвовали освобожденные бойцы, обхватывает практически все главные оборонительные операции. Это защитники Мариуполя, защитники "Азовстали", а также воины, выполнявшие задания на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Часть из них провела в изоляции более двух лет.
Президент выразил глубокую признательность привлеченным партнерам и Координационному штабу, а также отдельно поблагодарил украинских военных на передовой, которые активно берут в плен оккупантов, создавая условия для новых обменов. В то же время в Министерстве обороны РФ заявили, что возвращенные в результате этого процесса российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где с ними работают уполномоченные лица.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в открытом письме Президента Зеленского к Путину глава украинского государства подчеркивал, что должен произойти обмен "всех на всех".