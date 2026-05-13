Цифра вражає: скільки українців повернули з полону за час великої війни

Україна повернула із полону країни-агресора понад 9 тисяч своїх громадян. Серед них – сотні цивільних, яких Росія утримувала незаконно. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у парламенті.

Загалом із російського полону повернули 9 048 громадян України. З них: 452 – цивільні особи; решта — військовополонені.

За словами чиновника, 2025 року Україна підтримувала прямі контакти з російською стороною. Завдяки цьому вдалося передати ув'язненим до: близько 5 тисяч пакетів з теплими речами та медичними засобами; близько 5 тисяч листів.

Варто зазначити, в ефірі загальнонаціонального телемарафону омбудсмен України Дмитро Лубинець заявив, що українська переговорна група давно передала Москві списки на обмін у форматі "1000 на 1000", який гарантував напередодні триденного перемир'я між Україною та РФ американський президент Дональд Трамп, але Кремль свідомо гальмує процес, звинувачуючи у цьому Київ.

Чиновник зазначив, робота з обміну не припинилася, але процес затягують.

"Коли ти навіть про щось домовився з росіянами – ти ніколи не можеш бути на 100% упевнений, що це буде дотримано російською стороною. Насправді робота не зупинилася. Щодня відбуваються робочі процеси, переговорні процеси", – заявив Лубінець.

