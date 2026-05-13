Цифра поражает: сколько украинцев вернули из плена за время большой войны

Украина вернула из плена страны-агрессора более 9 тысяч своих граждан. Среди них — сотни гражданских, которых Россия удерживала незаконно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в парламенте.

Всего из российского плена вернули 9 048 граждан Украины. Из них: 452 — гражданские лица; остальные — военнопленные.

По словам чиновника, в 2025 году Украина поддерживала прямые контакты с российской стороной. Благодаря этому удалось передать заключенным в РФ: около 5 тысяч пакетов с теплыми вещами и медицинскими средствами; около 5 тысяч писем.

Стоит отметить, в эфире общенационального телемарафона омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что украинская переговорная группа давно передала Москве списки на обмен в формате "1000 на 1000", который гарантировал в преддверии трёхдневного перемирия между Украиной и РФ американский президент Дональд Трамп, но Кремль сознательно тормозит процесс, обвиняя в этом Киев.

Чиновник отметил, работа по обмену не прекратилась, но процесс затягивают.

"Когда ты даже о чем-то договорился с россиянами – ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной. На самом деле работа не остановилась. Каждый день происходят рабочие процессы, переговорные процессы", – заявил Лубинец.

