Фатальный обман: в Украине сделали заявление об обмене пленными "1000 на 1000"
commentss НОВОСТИ Все новости

Фатальный обман: в Украине сделали заявление об обмене пленными "1000 на 1000"

Дмитрий Лубинец заявил, что Россия заблокировала обмен пленными "1000 на 1000"

13 мая 2026, 07:07
Кравцев Сергей

Украинская переговорная группа давно передала Москве списки на обмен в формате "1000 на 1000", который гарантировал в преддверии трёхдневного перемирия между Украиной и РФ американский президент Дональд Трамп, но Кремль сознательно тормозит процесс, обвиняя в этом Киев. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец. 

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, работа по обмену не прекратилась, но процесс затягивают.

"Когда ты даже о чем-то договорился с россиянами – ты никогда не можешь быть на 100% уверен, что это будет соблюдено российской стороной. На самом деле работа не остановилась. Каждый день происходят рабочие процессы, переговорные процессы", – заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина выполнила все свои обязательства: списки переданы, переговорная группа выполнила все обязательства. Теперь решение за Россией, но она затягивает процесс и пытается манипулировать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что переговоры с Россией о масштабном обмене пленными продолжаются, несмотря на заявления Кремля об отсутствии инициатив со стороны Украины. В Киеве подчеркнули: списки на обмен уже переданы российской стороне, а процесс идет при посредничестве Соединённых Штатов.

Речь идет о так называемом "списке 1000" – перечне украинских военных, которых Киев предлагает вернуть домой в рамках будущего обмена. Как сообщили в Координационном штабе, список формировался по принципу длительности пребывания в российском плену. В приоритет включили защитников и защитниц Украины, находящихся в неволе с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ.



