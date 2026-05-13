Фатальний обман: в Україні зробили заяву про обмін полоненими "1000 на 1000"

Українська переговорна група давно передала Москві списки на обмін у форматі "1000 на 1000", який гарантував напередодні триденного перемир'я між Україною та РФ американський президент Дональд Трамп, але Кремль свідомо гальмує процес, звинувачуючи Київ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел

Чиновник зазначив, робота з обміну не припинилася, але процес затягують.

"Коли ти навіть про щось домовився з росіянами – ти ніколи не можеш бути на 100% упевнений, що це буде дотримано російською стороною. Насправді робота не зупинилася. Щодня відбуваються робочі процеси, переговорні процеси", – заявив Лубінець.

Він наголосив, що Україна виконала всі свої зобов'язання: списки передані, переговорна група виконала усі зобов'язання. Тепер рішення за Росією, але вона затягує процес та намагається маніпулювати.

Йдеться про так званий "список 1000" – перелік українських військових, яких Київ пропонує повернути додому в рамках майбутнього обміну. Як повідомили у Координаційному штабі, список формувався за принципом тривалості перебування у російському полоні. До пріоритету включили захисників та захисниць України, які перебувають у неволі з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ.