Путин заявил о «тишине», но Киев уже передал списки: что происходит вокруг обмена 1000 пленных

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что переговоры с Россией о масштабном обмене пленными продолжаются, несмотря на заявления Кремля об отсутствии инициатив со стороны Украины. В Киеве подчеркнули: списки на обмен уже переданы российской стороне, а процесс идет при посредничестве Соединённых Штатов.

Обмен пленными. Фото: из открытых источников

Речь идет о так называемом "списке 1000" — перечне украинских военных, которых Киев предлагает вернуть домой в рамках будущего обмена. Как сообщили в Координационном штабе, список формировался по принципу длительности пребывания в российском плену. В приоритет включили защитников и защитниц Украины, находящихся в неволе с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ.

В украинской стороне подчеркивают, что такой подход заранее согласовывался между переговорщиками Киева и Москвы. В штабе назвали это "справедливым гуманитарным принципом", который должен продемонстрировать миру отношение государства к своим военным и стать шагом к будущему справедливому миру.

При этом в ведомстве отдельно акцентировали: переговорный процесс остается крайне чувствительным. Там призвали не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные сообщения, чтобы не сорвать возможные договоренности.

Заявление штаба стало ответом на слова главы Кремля Владимира Путина, который вечером 9 мая утверждал, что Украина якобы не направляла предложений по обмену пленными. Уже на следующий день президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил, что Киев передал России списки на обмен 1000 человек и ожидает от американских партнеров содействия в выполнении договоренностей.

На фоне этих заявлений становится очевидно: вокруг крупнейшего обмена пленными может разворачиваться не только гуманитарная, но и серьезная политическая игра.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москва не спешит за своими: в Киеве раскрыли шокирующие детали обменов пленными.



