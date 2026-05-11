Путін заявив про «тишу», але Київ уже передав списки: що відбувається навколо обміну 1000 полонених
Путін заявив про «тишу», але Київ уже передав списки: що відбувається навколо обміну 1000 полонених

Україна розкрила деталі масштабного обміну з Росією та попередила про критично важливий етап переговорів

11 травня 2026, 06:51
Кравцев Сергей

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що переговори з Росією щодо масштабного обміну полоненими продовжуються, незважаючи на заяви Кремля про відсутність ініціатив з боку України. У Києві наголосили: списки на обмін вже передані російській стороні, а процес іде за посередництва Сполучених Штатів.

Обмін полоненими. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про так званий "список 1000" — перелік українських військових, яких Київ пропонує повернути додому в рамках майбутнього обміну. Як повідомили у Координаційному штабі, список формувався за принципом тривалості перебування у російському полоні. До пріоритету включили захисників та захисниць України, які перебувають у неволі з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ.

В українській стороні наголошують, що такий підхід заздалегідь узгоджувався між перемовниками Києва та Москви. У штабі назвали це "справедливим гуманітарним принципом", який має продемонструвати світові ставлення держави до своїх військових та стати кроком до майбутнього справедливого світу.

При цьому у відомстві окремо наголошували: переговорний процес залишається вкрай чутливим. Там закликали не розповсюджувати неперевірену інформацію та орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення, щоб не зірвати можливі домовленості.

Заява штабу стала відповіддю на слова голови Кремля Володимира Путіна, який увечері 9 травня стверджував, що Україна нібито не надсилала пропозицій щодо обміну полоненими. Вже наступного дня президент України Володимир Зеленський публічно повідомив, що Київ передав Росії списки на обмін 1000 осіб та очікує від американських партнерів сприяння у виконанні домовленостей.

На тлі цих заяв стає очевидним: навколо найбільшого обміну полоненими може розгортатися не лише гуманітарна, а й серйозна політична гра.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва не поспішає за своїми: у Києві розкрили деталі обмінів полоненими, що шокують.




Джерело: https://www.facebook.com/koordshtab/posts/pfbid021cPCiMA2kDWG4C6SQNDrzLvoTacvTUWWUk6WdEMPhzRyxZAsB2g9SyoE2hS8WZyol
