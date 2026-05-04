Главная Новости Общество Война с Россией Москва не спешит за своими: в Киеве раскрыли шокирующие детали обменов пленными
Москва не спешит за своими: в Киеве раскрыли шокирующие детали обменов пленными

Россия игнорирует собственных военных и иностранных наёмников, проявляя интерес лишь к северокорейцам

4 мая 2026, 14:59
Кравцев Сергей

Украине иногда приходится буквально уговаривать российскую сторону забирать своих же пленных, как граждан РФ, так и иностранцев, воевавших на стороне российской армии. Об этом в интервью агентству Укринформ заявил Богдан Охрименко, руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По его словам, в украинском плену находится значительное количество таких лиц, однако российская сторона практически не проявляет к ним интереса в рамках переговоров. Исключением стали лишь военнослужащие из КНДР – именно по ним, как отметил Охрименко, Москва несколько раз направляла запросы.

"Не было ни одного обращения по другим категориям пленных. Иногда создаётся впечатление, что их просто игнорируют", — подчеркнул Богдан Охрименко.

Отдельно обсуждается судьба северокорейских военных, оказавшихся в плену и не желающих возвращаться на родину. 

По словам Охрименко, этот вопрос регулируется нормами международного гуманитарного права, в частности положениями Женевские конвенции. В них закреплён принцип невысылки, который запрещает принудительное возвращение военнопленных, если им может угрожать опасность.

Если пленный отказывается возвращаться и отсутствует альтернативный механизм передачи, Украина обязана удерживать его до урегулирования ситуации. Аналогичный правовой подход применяется и к другим иностранцам, воевавшим на стороне РФ.

Так, по словам Охрименко, российская сторона не интересовалась судьбой граждан Китая, попавших в плен во время боевых действий. При этом ответственность за них, согласно международному праву, лежит на стране, в интересах которой они воевали.

Он также допустил, что часть таких бойцов могла иметь российские паспорта, что усложняет их идентификацию и юридический статус.

Таким образом, ситуация с пленными остаётся сложной и во многом политизированной, а подход России к собственным и иностранным бойцам вызывает всё больше вопросов на международном уровне.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько украинцев в плену с 2022 года: в Коордштабе обновили данные.




