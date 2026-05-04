Сколько украинцев в плену с 2022 года: в Коордштабе обновили данные

Более тысячи украинских военных и гражданских находятся в российском плену с 2022 года. Как информирует портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил руководитель Секретариата Коорштаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

"Россия планировала захватить Киев за три дня, но силы безопасности и обороны наступление отразили. Однако заложниками ситуации стали гражданские и подразделения военнослужащих, оказавшихся на пути продвижения российских войск. В плену с 2022 года сейчас находятся более тысячи человек", — рассказал он.

Охрименко отметил, что Координационный штаб работает со страной-агрессоркой, чтобы вернуть эту категорию пленных в первую очередь.

Он акцентировал, что плохое питание и медицинское обеспечение, а также системный садизм к украинским гражданским и военным сказывается.

"Мы понимаем, что эти люди должны быть в приоритете, потому что их ресурс исчерпывается", – заявил Богдан Охрименко.

175 украинских военных вернулись из плена страны-агрессора. Это воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники, рядовые, сержанты и офицеры. И семь гражданских. Об этом у себя в Телеграмме сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них ранены. Большинство было в плену с 2022 года. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что наши защитники, наконец, дома.

бывший украинский военнопленный рассказал об условиях содержания и собственном опыте пережитых религиозных праздников в российской неволе.

По его словам, Пасха в плену не имела ничего общего с праздником. Вместо традиционной пищи пленным выдавали испорченные продукты — картофель с признаками порчи, непригодное к употреблению мясо и хлеб, поврежденный грызунами. Напитки, как отмечает военный, имели посторонний привкус, что делало их опасными для употребления.



