Скільки українців перебуває у полоні з 2022 року: у Коордштабі оновили дані

Більш ніж тисяча українських військових та цивільних перебуває у російському полоні із 2022 року. Як інформує портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив керівник Секретаріату Коорштабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

"Росія планувала захопити Київ за три дні, але сили безпеки і оборони наступ відбили. Проте заручниками ситуації стали цивільні і підрозділи військовослужбовців, які опинилися на шляху просування російських військ. У полоні з 2022 року зараз перебуває понад тисяча людей", — розповів він.

Охріменко зауважив, що Координаційний штаб працює з країною-агресоркою, щоб повернути цю категорію полонених у першу чергу.

Він акцентував, що погане харчування і медичне забезпечення, а також системний садизм до українських цивільних і військових дається взнаки.

"Ми розуміємо, що ці люди повинні бути в пріоритеті, тому що їхній ресурс вичерпується", — заявив Богдан Охріменко.

175 українських військових повернулися з полону країни-агресора. Це воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники, рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних. Про це у себе у Телеграм повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. Сьогодні вже з впевненістю можна сказати, що наші захисники нарешті – вдома.

колишній український військовополонений розповів про умови утримання та власний досвід пережитих релігійних свят у російській неволі.

За його словами, Великдень у полоні не мав нічого спільного зі святом. Замість традиційної їжі полоненим видавали зіпсовані продукти — картоплю з ознаками псування, непридатне до споживання м’ясо та хліб, пошкоджений гризунами. Напої, як зазначає військовий, мали сторонній присмак, що робило їх небезпечними для вживання.



