Пошел воевать против Украины: в России заявили о взятии ВСУ в плен правнука Брежнева

Российские медиа сообщают о возможном попадании в плен Вооруженных сил Украины мужчины, которого называют приемным правнуком советского лидера Леонида Брежнева. Речь идет о 45-летнем Антоне Милаеве. Официального подтверждения этой информации пока нет.

ВСУ взяли в плен правнука Брежнева. Фото из открытых источников

Об информации о пленении правнука Брежнева заявил российский Telegram-канал Baza, ссылаясь на собственные источники и рассказы родственников.

По данным российских медиа, Антон Милаев считается названным внуком дочери генсека КПСС Галины Брежневой. Именно по этой родственной связи его в российских СМИ его называют правнуком Леонида Брежнева.

Осенью прошлого года Антон Милаев пошел на войну против Украины, где выполнял функции сапера. В ноябре Милаев перестал выходить на связь с семьей, после чего его дальнейшая судьба оставалась неизвестной.

Впоследствии, по информации Baza, семья получила сообщение о том, что мужчина находится в плену на территории Херсонской области, контролируемой украинскими военными. Мать Милаева, Ирина Кузнецова, заявила, что именно украинская сторона удерживает его в плену.

"Сын находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области", – сообщила Кузнецова.

Украина не делала официальных заявлений по поводу личности Антона Милаева или его возможного пребывания в плену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале июня Украина и Россия провели большой обмен пленными.

Также "Комментарии" писали, сколько украинцев вернули из плена с начала полномасштабной войны. Украина пытается поддерживать контакт с пленными, которых еще не удалось освободить.