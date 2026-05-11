Перемир’я не стримує росіян: в DeepState розповіли про новий прорив РФ

Російські загарбницькі війська змогли просунутися біля села Закітне Донецької області. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у моніторинговому проєкті DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Закітного"", — йдеться у повідомленні.

Цей населений пункт належить до Лиманської міської територіальної громади Донецької області.

"Ворог просунувся поблизу Новоолександрівки та Предтечино (Донецька область – ред.)", – йдеться у повідомленні DeepState.

Також портал "Коментарі" писав – головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів робочу нараду, де проаналізував результати бойових дій за квітень 2026 року.

За його словами, ситуація на фронті залишається важкою, оскільки російські загарбники посилили наступальні операції майже на всіх ділянках і роблять ротацію сил. Особливу увагу генерал приділив Покровському напрямку, який зараз є епіцентром бойових дій – там ворог тримає угруповання чисельністю близько 106 тисяч осіб.

Також значна активність окупантів фіксується на Куп'янському, Костянтинівському, Очеретинському напрямках та у прикордонних районах. Проте українські захисники не лише тримають оборону, а й продовжують контролювати частину територій у Курській області РФ.



