Перемирие не сдерживает россиян: в DeepState рассказали о новом прорыве РФ

Российские захватнические войска смогли продвинуться у села Закотное Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в мониторинговом проекте DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Закотного", — говорится в сообщении.

Этот населенный пункт принадлежит Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

российские оккупанты имеют продвижение около двух населенных пунктов в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Новоалександровки и Предтечино (Донецкая область – ред.)", – говорится в сообщении DeepState.

главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел рабочее совещание, где проанализировал результаты боевых действий за апрель 2026 года.

По его словам, ситуация на фронте остается тяжелой, поскольку российские захватчики усилили наступательные операции почти на всех участках и производят ротацию сил. Особое внимание генерал уделил Покровскому направлению, которое сейчас является эпицентром боевых действий – там враг держит группировку численностью около 106 тысяч человек.

Также значительная активность окупантов фиксируется на Купянском, Константиновском, Очеретинском направлениях и в приграничных районах. Тем не менее, украинские защитники не только держат оборону, но и продолжают контролировать часть территорий в Курской области РФ.



