Перемир'я не буде: є два варіанти, куди ударить Україна 9 травня

Після відеозвернення президента України Володимира Зеленського та зірваного Росією режиму припинення вогню стає зрозуміло, що 9 травня ЗСУ завдадуть дуже потужного удару. Питання – куди саме. І тут є кілька варіантів. Про це розповів блогер, журналіст-оглядач Іван Яковина.

Журналіст зазначає, перший варіант – за парадом на Червоній площі. Мета там зрозуміла, важлива, жирна та плішива. Але пробити ППО буде непросто.

За словами Івана Яковини, другий варіант – за якимись НПЗ – захисту там не буде майже ніяким, можна пару заводів спалити повністю, як у Туапсі. Але символізму в такому ударі менше.

"Якби начальником був я, то публічно наказав би провести випробування нових дронів і балістичних ракет прямо на учасниках параду в Москві. Чисто налякати Путіна та всіх його міньйонів, щоб 9 травня їм було сикотно та незатишно. Але при цьому, якби я не був на 100 відсотків впевнений в успіху удару по Червоній площі, то атакував би заводи, де результат гарантований", – зазначив Іван Яковина.

Він додав, що його домисли так і залишаються домислами, а що вирішать Володимир Зеленський та Генштаб – скоро всі дізнаються.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія та Україна фактично оголосили ультиматуми про тимчасове перемир'я та режим тиші. Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, намагаючись забезпечити проведення параду на 9 травня без українських дронів над Москвою, оголосив в односторонньому порядку припинення вогню на 8 та 9 травня. Президент України Володимир Зеленський у відповідь запропонував безстроковий режим тиші із 6 травня.

Однак, як заявив український лідер, Росія зірвала режим тиші жорстокими ударами на цивільні об'єкти. Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально.



