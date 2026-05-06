Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, планирует ли Украина соблюдать перемирие на 9 мая: СМИ
Стало известно, планирует ли Украина соблюдать перемирие на 9 мая: СМИ

Высокопоставленный чиновник Украины иностранному СМИ рассказал о решении по соблюдению перемирия на 9 мая

6 мая 2026, 16:56
Кречмаровская Наталия

Россия и Украина фактически объявили ультиматумы о временном перемирии и режиме тишины. Президент России Владимир Путин, вероятно, пытаясь обеспечить проведение парада на 9 мая без украинских дронов над Москвой, объявил в одностороннем порядке прекращение огня на 8 и 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ предложил бессрочный режим тишины с 6 мая.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Однако, как заявил украинский лидер, Россия сорвала режим тишины жестокими ударами по гражданским объектам. Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально.

Издание Kyiv Independent, ссылаясь на информацию чиновника Украины, пишет, что Украина не видит оснований придерживаться прекращения огня, предложенного Россией для празднования Дня победы.

"Мы просто не видим смысла (соблюдать это) для парада", — сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку не имел права комментировать публично, пишет издание.

Этот комментарий, как отметили журналисты, появился после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила предложенное Украиной прекращение огня 1820 раз до 10:00 утра по местному времени, через несколько часов после его вступления в силу.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мониторинговые каналы предупредили о подготовке России к массированному удару по Украине. Обстрелы могут произойти в период 10-12 мая. Отмечают, что, по всей видимости, кроме баллистических ракет и ударных БпЛА, к удару будут привлечены борта стратегической авиации, Ту-95МС, Ту-160, Ту-22м3 и МиГ-31К. Основная цель врага – г. Киев и Киевская область. Мониторинговые каналы предупреждают, что это предварительная информация.



Источник: https://kyivindependent.com/ukraine-rejects-russias-victory-day-truce-after-moscow-violates-kyivs-ceasefire/
