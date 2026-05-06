Стало відомо, чи планує Україна дотримуватися перемир’я на 9 травня: ЗМІ

Росія та Україна фактично оголосили ультиматуми щодо тимчасового перемир’я та режиму тиші. Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, намагаючись забезпечити проведення параду на 9 травня без українських дронів над Москвою, оголосив в односторонньому порядку припинення вогню на 8 та 9 травня. Президент України Володимир Зеленський у відповідь запропонував безстроковий режим тиші з 6 травня.

Однак, як заявив український лідер, Росія зірвала режим тиші жорстокими ударами по цивільних об’єктах. Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально.

Видання Kyiv Independent, посилаючись на інформацію топпосадовця України, пише, що Україна не бачить підстав дотримуватися припинення вогню, запропонованого Росією для святкування Дня перемоги.

“Ми просто не бачимо сенсу (дотримуватися цього) для параду”, – сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права коментувати публічно, пише видання.

Цей коментар, як зауважили журналісти, з’явився після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила запропоноване Україною припинення вогню 1820 разів до 10:00 ранку за місцевим часом, через кілька годин після його набрання чинності.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що моніторингові канали попередили про підготовку Росії до масованого удару по Україні. Обстріл може відбутися в період 10-12 травня. Зазначають, що, ймовірно, окрім балістичних ракет та ударних БпЛА, до удару будуть залучені борти стратегічної авіації, Ту-95МС, Ту-160, Ту-22м3 та МіГ-31К. Основна ціль ворога — м. Київ та Київська область. Моніторингові канали попереджають, що це попередня інформація.