Перемирия не будет: есть два варианта, куда Украина 9 мая

После видеообращения президента Украины Владимира Зеленского и сорванного Россией режима прекращения огня становится понятно, что 9 мая ВСУ нанесут очень мощный удар. Вопрос – куда именно. И здесь есть несколько вариантов. Об этом рассказал, блогер, журналист-обозреватель Иван Яковина.

Журналист отмечает, первый вариант – по параду на Красной площади. Цель там понятная, важная, жирная и плешивая. Но пробить ПВО будет непросто.

По словам Ивана Яковины, второй вариант – по каким-то НПЗ – защиты там не будет почти никакой, можно пару заводов сжечь полностью, как в Туапсе. Но символизма в таком ударе меньше.

"Если бы начальником был я, то публично отдал бы приказ провести испытания новейших дронов и баллистических ракет прямо на участниках парада в Москве. Чисто напугать Путина и всех его миньонов, чтобы 9 мая им было ссыкотно и неуютно. Но при этом, если бы я не был на 100 процентов уверен в успехе удара по Красной площади, то атаковал бы все-таки заводы, где результат гарантирован", – отметил Иван Яковина.

Он добавил, что его домыслы так и остаются домыслами, а, что решат Владимир Зеленский и Генштаб – скоро все узнают.

Читайте также на портале "Комментарии" — ночь на 6 мая, которая должна была стать первой в рамках объявленного перемирия между Украиной и Россией, оказалась далекой от полной тишины. Уже после полуночи в ряде прифронтовых регионов продолжали звучать сирены, фиксировались беспилотники и даже пуски авиабомб.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и Украина фактически объявили ультиматумы о временном перемирии и режиме тишины. Президент России Владимир Путин, вероятно, пытаясь обеспечить проведение парада на 9 мая без украинских дронов над Москвой, объявил в одностороннем порядке прекращение огня на 8 и 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ предложил бессрочный режим тишины с 6 мая.

Однако, как заявил украинский лидер, Россия сорвала режим тишины жестокими ударами по гражданским объектам. Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально.



