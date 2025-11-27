Переговори зайшли у глухий кут: у Раді відповіли, чи може щось змінитися до кінця 2025 року

Практично не віриться, що ми до кінця нинішнього року Україні вдасться про щось домовитися і досягти домовленості про припинення війни. Адже вже зрозуміло, що Росія буде тягнути час. Таку думку висловив Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції "Голос".

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Нардеп вважає, що росіяни спеціально такі пункти вставили у "мирному" плані, в тому числі, щодо територіальних питань, щоб не було домовленостей.

"Ну, хто віддасть Донбас? А який їм сенс зупинятися, якщо їхні ключові питання не будуть виконані? Це буде їхній програш, адже вони навіть не окупували Донбас. Не можна сказати, що буде провал в перемовинах. Але вкотре підуть консультуватися", – висловився Роман Костенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто насправді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він публічно був запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера і росіянина Кирила Дмитрієва. Які наслідки для дипломатичного процесу та власне для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Раніше "Коментарі" писали – спроби президента США Дональда Трампа запустити незворотний мирний процес в Україні зайшли в глухий кут: Кремль ясно дав зрозуміти, що не має наміру йти на поступки. За даними The Times, Москва не виявила інтересу до угоди, яка б не задовольняла всі її вимоги, незважаючи на багатосторонній дипломатичний марафон за участю представників США, Європи, України та РФ.



