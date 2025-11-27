Переговори зайшли у глухий кут: у Раді відповіли, чи може щось змінитися до кінця 2025 року

Рубрики
Практично не віриться, що ми до кінця нинішнього року Україні вдасться про щось домовитися і досягти домовленості про припинення війни. Адже вже зрозуміло, що Росія буде тягнути час. Таку думку висловив Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції "Голос".
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Нардеп вважає, що росіяни спеціально такі пункти вставили у "мирному" плані, в тому числі, щодо територіальних питань, щоб не було домовленостей.
Читайте також на порталі "Коментарі" — чому Трамп поспішає з мирною угодою: чи є хороші сценарії для України.
Також видання "Коментарі" повідомляло – після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто насправді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він публічно був запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера і росіянина Кирила Дмитрієва. Які наслідки для дипломатичного процесу та власне для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.