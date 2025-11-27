Про мирний план Трампа можна забути: чим вирішила відповісти Москва

Спроби президента США Дональда Трампа запустити незворотний мирний процес в Україні зайшли в глухий кут: Кремль ясно дав зрозуміти, що не має наміру йти на поступки. За даними The Times, Москва не виявила інтересу до угоди, яка б не задовольняла всі її вимоги, незважаючи на багатосторонній дипломатичний марафон за участю представників США, Європи, України та РФ.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Київ та його партнерам вдалося відбити запропонований Вашингтоном 28-пунктний план, який багато хто вважав фактичною капітуляцією. Однак стало очевидним, що будь-яке рішення, прийнятне для України, автоматично відкидається Москвою. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що говорити про близькість світу "передчасно", а заступник глави МЗС Сергій Рябков відмовився підтверджувати слова Трампа про нібито готовність Росії пом'якшити умови. Глава МЗС РФ Сергій Лавров прямо сказав: Москва не підтримає план, який не відкидає вступу України до НАТО, не передбачає передачі територій і не обмежує її збройні сили.

На цьому тлі частина експертів стверджує, що участь Києва у переговорах – скоріше спроба уникнути звинувачень із боку Трампа у зриві мирного процесу.

Аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков назвав те, що відбувається, "фарсом", у якому Україна змушена брати участь.

Хоча США припинили пряме фінансування, Вашингтон продовжує ділитися з Києвом розвідданими та стимулює постачання озброєнь через союзників. Однак нещодавня заява Білого дому про те, що такі схеми "не можуть продовжуватися нескінченно", була сприйнята як тиск на Зеленського.

Тим часом переговори виявилися під ударом через витік записів розмов спецпосланника Трампа Стіва Уіткоффа з російськими чиновниками, де він висловлює "повагу" Путіну та обговорює можливість територіальної угоди. Скандал викликав різку критику всередині Республіканської партії і поставив під питання подальшу роль Віткоффа у переговорах.

