О мирном плане Трампа можно забыть: чем решила ответить Москва

Попытки президента США Дональда Трампа запустить необратимый мирный процесс в Украине зашли в тупик: Кремль ясно дал понять, что не намерен идти на уступки. По данным The Times, Москва не проявила интереса к соглашению, которое не удовлетворяло бы всем её требованиям, несмотря на многосторонний дипломатический марафон с участием представителей США, Европы, Украины и РФ.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Киев и его партнёрам удалось отбить предложенный Вашингтоном 28-пунктный план, который многие сочли фактической капитуляцией. Однако стало очевидно, что любое решение, приемлемое для Украины, автоматически отвергается Москвой. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о близости мира "преждевременно", а замглавы МИД Сергей Рябков отказался подтверждать слова Трампа о якобы готовности России смягчить условия. Глава МИД РФ Сергей Лавров прямо сказал: Москва не поддержит план, который не исключает вступление Украины в НАТО, не предполагает передачи территорий и не ограничивает её вооружённые силы.

На этом фоне часть экспертов утверждает, что участие Киева в переговорах – скорее попытка избежать обвинений со стороны Трампа в срыве мирного процесса.

Аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков назвал происходящее "фарсом", в котором Украина вынуждена участвовать.

Хотя США прекратили прямое финансирование, Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведданными и стимулирует поставки вооружений через союзников. Однако недавнее заявление Белого дома о том, что такие схемы "не могут продолжаться бесконечно", было воспринято как давление на Зеленского.

Тем временем переговоры оказались под ударом из-за утечки записей разговоров спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с российскими чиновниками, где он выражает "уважение" Путину и обсуждает возможность территориальной сделки. Скандал вызвал резкую критику внутри Республиканской партии и поставил под вопрос дальнейшую роль Уиткоффа в переговорах.

Читайте также на портале "Комментарии" — что означает Женевская встреча для Украины: стал ли мир ближе.



