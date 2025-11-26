Скандал із "плівками Віткоффа": які наслідки для дипломатичного процесу та України

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто насправді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він публічно був запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера і росіянина Кирила Дмитрієва. Які наслідки для дипломатичного процесу та власне для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Скандал із "плівками Віткоффа"
Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда вважає, що багато що в цій ситуації, звичайно, залежить від самого Дональда Трампа, який всіма силами нам демонструє, що його соратники, його бізнес-партнери є просто такими непогрішимими й фактично істинною в останній інстанції.
За його словами, Трамп продовжує жити в інформаційній парадигмі російського впливу, президент США вважає, що для нього так може бути набагато краще, і для нього ця ситуація залишається достатньо стандартною.
Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, фактично йдеться про безпрецедентну ситуацію, коли особа, яка далека від дипломатії, що працює у відкритому контакті з російськими структурами, отримує статус ледве не головного перемовника і представника Сполучених Штатів.
За його словами, нинішня непроста ситуація означає для України декілька речей. По-перше, нам потрібна максимальна обережність у роботі з будь-якими "миротворчими" ініціативами, що надходять з американської сторони поза офіційними каналами Держдепартаменту. По-друге. необхідно наполягати, щоб жодні документи, народжені під впливом Кремля, не розглядалися як безальтернативна основа для переговорів. По-третє, Україні слід чітко артикулювати міжнародним партнерам, зокрема європейцям, що посередники, чия діяльність слідує російським сценаріям, не можуть бути прийнятними учасниками процесу.
Читайте також на порталі "Коментарі" — не лише хотів злити Україну: у США виставили ще одне звинувачення Віткоффу.