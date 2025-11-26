Скандал із "плівками Віткоффа": які наслідки для дипломатичного процесу та України

Після резонансної публікації агентства Bloomberg маски остаточно знято, адже стало зрозуміло, хто насправді стоїть за "мирним планом" із 28 пунктів. Він публічно був запропонований США, а насправді був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера і росіянина Кирила Дмитрієва. Які наслідки для дипломатичного процесу та власне для України? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Скандал із "плівками Віткоффа"

Трамп продовжує жити в інформаційній парадигмі російського впливу

Директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда вважає, що багато що в цій ситуації, звичайно, залежить від самого Дональда Трампа, який всіма силами нам демонструє, що його соратники, його бізнес-партнери є просто такими непогрішимими й фактично істинною в останній інстанції.

"Це хибна, неприємна і місцями навіть складна для нас ситуація, але у будь-якому випадку вона не є повністю трагічною. Я думаю, що Україна демонструє і демонструватиме спроможність чинити опір і давати відсіч подібними практикам. Інше питання у тому, що в цій ситуації ми не можемо дозволити собі просто все це спокійно перетравлювати і вважати, що ніби нічого не сталося. Це не так, тому що сталося, тому що є очевидні маніпулятивні впливи, і ми маємо, у першу чергу, попрощатися з ілюзіями стосовно того, що Трамп може і хоче з нами говорити на рівних", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

За його словами, Трамп продовжує жити в інформаційній парадигмі російського впливу, президент США вважає, що для нього так може бути набагато краще, і для нього ця ситуація залишається достатньо стандартною.

"Тому я можу тільки закликати, щоб українське керівництво не продовжувало лінію на ігнорування реалій, а шукало можливості для максимально ефективного діалогу з суспільством для посилення позицій держави. Бо інакше на нас очікують, я б сказав, дуже неприємні наслідки", – констатував Євген Магда.

Перед нами – не дипломатична ініціатива США, а російський документ

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, фактично йдеться про безпрецедентну ситуацію, коли особа, яка далека від дипломатії, що працює у відкритому контакті з російськими структурами, отримує статус ледве не головного перемовника і представника Сполучених Штатів.

"Це створює подвійний ризик. Кремль отримує прямий канал впливу на американську позицію. Українська сторона змушена взаємодіяти не лише зі своїм історичним ворогом – Росією, але й із фактичним агентом Кремля або ж російських інтересів, який формально представляє Білий дім", – зазначив експерт.

За його словами, нинішня непроста ситуація означає для України декілька речей. По-перше, нам потрібна максимальна обережність у роботі з будь-якими "миротворчими" ініціативами, що надходять з американської сторони поза офіційними каналами Держдепартаменту. По-друге. необхідно наполягати, щоб жодні документи, народжені під впливом Кремля, не розглядалися як безальтернативна основа для переговорів. По-третє, Україні слід чітко артикулювати міжнародним партнерам, зокрема європейцям, що посередники, чия діяльність слідує російським сценаріям, не можуть бути прийнятними учасниками процесу.

"Маски справді знято. Перед нами – не дипломатична ініціатива США, а російський документ, який потрапив у Вашингтон завдяки людині, яка сьогодні формально виступати від імені Трампа. Україна повинна називати речі своїми іменами та захищати власні національні інтереси перед будь-якими спробами легалізувати кремлівські умови під виглядом "мирного плану" Трампа", – підсумував експерт.

