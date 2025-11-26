Скандал с "пленками Уиткоффа": каковы последствия для дипломатического процесса и Украины

Рубрики
Кравцев Сергей
После резонансной публикации агентства Bloomberg маски окончательно сняты, ведь стало понятно, кто действительно стоит за "мирным планом" из 28 пунктов. Он был публично предложен США, а на самом деле был разработан в октябре во время встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и россиянина Кирилла Дмитриева. Какие последствия для дипломатического процесса и для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Скандал с "пленками Виткоффа"
Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что многое в этой ситуации, конечно, зависит от самого Дональда Трампа, который всеми силами нам демонстрирует, что его соратники, его бизнес-партнеры просто так непогрешимы и фактически истинны в последней инстанции.
По его словам, Трамп продолжает жить в информационной парадигме российского влияния, президент США считает, что для него так может быть гораздо лучше и для него эта ситуация остается достаточно стандартной.
Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, фактически речь идет о беспрецедентной ситуации, когда лицо, далекое от дипломатии, работающее в открытом контакте с российскими структурами, получает статус чуть ли не главного переговорщика и представителя Соединенных Штатов.
По его словам, нынешняя непростая ситуация означает для Украины несколько вещей. Во-первых, нам нужна максимальная осторожность в работе с любыми "миротворческими" инициативами, поступающими с американской стороны вне официальных каналов Госдепартамента. Во-вторых. необходимо настаивать на том, чтобы никакие документы, рожденные под влиянием Кремля, не рассматривались как безальтернативная основа для переговоров. В-третьих, Украине следует четко артикулировать международным партнерам, в частности европейцам, что посредники, деятельность которых следует российским сценариям, не могут быть приемлемыми участниками процесса.
