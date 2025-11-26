Скандал с "пленками Уиткоффа": каковы последствия для дипломатического процесса и Украины

После резонансной публикации агентства Bloomberg маски окончательно сняты, ведь стало понятно, кто действительно стоит за "мирным планом" из 28 пунктов. Он был публично предложен США, а на самом деле был разработан в октябре во время встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и россиянина Кирилла Дмитриева. Какие последствия для дипломатического процесса и для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Скандал с "пленками Виткоффа"

Трамп продолжает жить в информационной парадигме российского влияния

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что многое в этой ситуации, конечно, зависит от самого Дональда Трампа, который всеми силами нам демонстрирует, что его соратники, его бизнес-партнеры просто так непогрешимы и фактически истинны в последней инстанции.

"Это ложная, неприятная и местами даже сложная для нас ситуация, но в любом случае она не является полностью трагической. Я думаю, что Украина демонстрирует и будет демонстрировать способность сопротивляться и давать отпор подобным практикам. Другой вопрос в том, что в этой ситуации мы не можем позволить себе просто все это спокойно переваривать и считать, что ничего не произошло. Это не так, потому что произошло, потому что есть очевидные манипулятивные влияния, и мы должны, в первую очередь, попрощаться с иллюзиями относительно того, что Трамп может и хочет с нами говорить на равных", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, Трамп продолжает жить в информационной парадигме российского влияния, президент США считает, что для него так может быть гораздо лучше и для него эта ситуация остается достаточно стандартной.

"Поэтому я могу только призвать, чтобы украинское руководство не продолжало линию на игнорирование реалий, а искало возможности максимально эффективного диалога с обществом для усиления позиций государства. Иначе нас ожидают, я бы сказал, очень неприятные последствия", – констатировал Евгений Магда.

Перед нами – не дипломатическая инициатива США, а российский документ

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, фактически речь идет о беспрецедентной ситуации, когда лицо, далекое от дипломатии, работающее в открытом контакте с российскими структурами, получает статус чуть ли не главного переговорщика и представителя Соединенных Штатов.

Это создает двойной риск. Кремль получает прямой канал влияния на американскую позицию. Украинская сторона вынуждена взаимодействовать не только со своим историческим врагом – Россией, но и с фактическим агентом Кремля или же российских интересов, который формально представляет Белый дом", – отметил эксперт.

По его словам, нынешняя непростая ситуация означает для Украины несколько вещей. Во-первых, нам нужна максимальная осторожность в работе с любыми "миротворческими" инициативами, поступающими с американской стороны вне официальных каналов Госдепартамента. Во-вторых. необходимо настаивать на том, чтобы никакие документы, рожденные под влиянием Кремля, не рассматривались как безальтернативная основа для переговоров. В-третьих, Украине следует четко артикулировать международным партнерам, в частности европейцам, что посредники, деятельность которых следует российским сценариям, не могут быть приемлемыми участниками процесса.

"Маски действительно сняты. Перед нами – не дипломатическая инициатива США, а российский документ, попавший в Вашингтон благодаря человеку, который сегодня формально выступал от имени Трампа. Украина должна называть вещи своими именами и защищать собственные национальные интересы перед попытками легализовать кремлевские условия под видом "мирного плана" Трампа", – подытожил эксперт.

