Не лише хотів злити Україну: у США виставили ще одне звинувачення Віткоффу

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа, Стів Уіткофф, не лише підігравав Москві у просування капітулянтського "мирного" плану, а й фактично зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні, давши поради помічникові російського диктатора Володимира Путіна, Юрію Ушакову. Як передає портал "Коментарі", про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Автори публікації зазначають, що з витоку запису розмови Віткоффа з Ушаковим стало відомо, що спецпосланець президента США зробив буквально все можливе, щоб Україні не дали крилатих ракет. Зокрема, Віткофф порадив росіянину зробити так, щоб Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди у Секторі Газа.

Також саме Уіткофф був автором ідеї влаштувати телефонну розмову між Трампом та Путіним перед візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Вже відомо, до чого привели дії Віткоффа.

"Зеленський поїхав до Вашингтона, сподіваючись, що Трамп санкціонує передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, зброї, яка поставить багато російських цілей під приціл Києва. Але під час розмови 16 жовтня Путін попередив Трампа, що відправка Tomahawk призведе до ескалації війни та зашкодить відносинам між США та Росією, за словами Ушакова", — зазначає газета.

Саме після дзвінка Путіна Трамп відмовився постачати Україні Tomahawk, відмовляючись "скороченням запасів" американських ракет. Реальною причиною такої зміни позиції були саме дії Віткоффа.

