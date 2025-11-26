Не только хотел слить Украину: в США выставили еще одно обвинение Уиткоффу

Специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, не только подыгрывал Москве в продвижение капитулянтского "мирного" плана, но и фактически сорвал поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, дав советы помощнику российского диктатора Владимира Путина, Юрию Ушакову. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что из утечки записи разговора Уиткоффа с Ушаковым стало известно, спецпосланник президента США сделал буквально все возможное, чтобы Украине не дали крылатые ракеты. В частности, Уиткофф посоветовал россиянину сделать так, чтобы Путин поздравил Трампа с достижением мирного соглашения в Секторе Газа.

Также именно Уиткофф был автором идеи устроить телефонный разговор между Трампом и Путиным перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Уже известно, к чему привели действия Уиткоффа.

"Зеленский поехал в Вашингтон, надеясь, что Трамп санкционирует передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оружия, которое поставит много российских целей под прицел Киева. Но во время разговора 16 октября Путин предупредил Трампа, что отправка Tomahawk приведет к эскалации войны и повредит отношениям между США и Россией, по словам Ушакова", — отмечают авторы материала.

Именно после звонка Путина Трамп отказался поставлять Украине Tomahawk, отказываясь "сокращением запасов" американских ракет. Реальной причиной такого изменения позиции были именно действия Уиткоффа.

