Переговоры зашли в тупик: в Раде ответили, может ли что-то измениться до конца 2025 года

Кравцев Сергей
Практически не верится, что мы до конца нынешнего года Украине удастся договориться о чем-то и достичь договоренности о прекращении войны. Ведь уже ясно, что Россия будет тянуть время. Такое мнение высказал Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат фракции "Голос".
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Нардеп считает, что россияне специально такие пункты вставили в "мирном" плане, в том числе по территориальным вопросам, чтобы не было договоренностей.
