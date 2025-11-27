logo

Переговоры зашли в тупик: в Раде ответили, может ли что-то измениться до конца 2025 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры зашли в тупик: в Раде ответили, может ли что-то измениться до конца 2025 года

Россия будет тянуть время по максимуму, считает нардеп Роман Костенко

27 ноября 2025, 14:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Практически не верится, что мы до конца нынешнего года Украине удастся договориться о чем-то и достичь договоренности о прекращении войны. Ведь уже ясно, что Россия будет тянуть время. Такое мнение высказал Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат фракции "Голос".

Переговоры зашли в тупик: в Раде ответили, может ли что-то измениться до конца 2025 года

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Нардеп считает, что россияне специально такие пункты вставили в "мирном" плане, в том числе по территориальным вопросам, чтобы не было договоренностей.

"Ну кто отдаст Донбасс? А какой им смысл останавливаться, если их ключевые вопросы не будут выполнены? Это будет их проигрыш, потому что они даже не оккупировали Донбасс. Нельзя сказать, что будет провал в переговорах. Но еще раз пойдут консультироваться", – высказался Роман Костенко.

Читайте на портале "Комментарии" — почему Трамп спешит с мирным соглашением: есть ли хорошие сценарии для Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – после резонансной публикации агентства Bloomberg маски окончательно сняты, ведь стало понятно, кто действительно стоит за "мирным планом" из 28 пунктов. Он был публично предложен США, а на самом деле был разработан в октябре во время встречи спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и россиянина Кирилла Дмитриева. Какие последствия для дипломатического процесса и для Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали – попытки президента США Дональда Трампа запустить необратимый мирный процесс в Украине зашли в тупик: Кремль ясно дал понять, что не намерен идти на уступки. По данным The Times, Москва не проявила интереса к соглашению, которое не удовлетворяло бы все его требования, несмотря на многосторонний дипломатический марафон с участием представителей США, Европы, Украины и РФ.



