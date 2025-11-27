Переговоры зашли в тупик: в Раде ответили, может ли что-то измениться до конца 2025 года

Практически не верится, что мы до конца нынешнего года Украине удастся договориться о чем-то и достичь договоренности о прекращении войны. Ведь уже ясно, что Россия будет тянуть время. Такое мнение высказал Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат фракции "Голос".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Нардеп считает, что россияне специально такие пункты вставили в "мирном" плане, в том числе по территориальным вопросам, чтобы не было договоренностей.

"Ну кто отдаст Донбасс? А какой им смысл останавливаться, если их ключевые вопросы не будут выполнены? Это будет их проигрыш, потому что они даже не оккупировали Донбасс. Нельзя сказать, что будет провал в переговорах. Но еще раз пойдут консультироваться", – высказался Роман Костенко.

