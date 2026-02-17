Переговори в Женеві: з’явилися нові деталі про що говоритимуть Україна, США та Росія

Рубрики
17 лютого в Женеві розпочинаються нові переговори між Україною, США та Росією щодо війни. Зустріч відбудеться у закритому форматі та триватиме щонайменше два дні. Також відомо про п’ять основних тем, які будуть обговорювати делегації країн у Женеві.
Переговори України, США та РФ. Фото з відкритих джерел
Речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу перед початком переговорів у Женеві заявив, що у перший день не очікується публічних заяв, а самі перемовини пройдуть у закритому форматі.
За інформацією російських джерел наближених до переговорів у Женеві на порядку денному буде п’ять блоків питань: територіальні, військові, політичні, економічні та безпекові.
Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені окреслив українські пріоритети на перемовинах в Женеві. За його словами, Україна наполягає на поверненні всіх військовополонених і цивільних заручників, а також на запровадженні енергетичного перемир’я для захисту критичної інфраструктури.
Водночас президент назвав найскладнішими питання територій і ситуація навколо Запорізької атомної електростанції. За словами Зеленського, ці теми мають вирішуватися виключно на рівні лідерів держав.
