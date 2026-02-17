Переговоры в Женеве: появились новые детали, о чем будут говорить Украина, США и Россия

17 февраля в Женеве начинаются новые переговоры между Украиной, США и Россией по поводу войны. Встреча состоится в закрытом формате и продлится минимум два дня. Также известно о пяти основных темах, которые будут обсуждать делегации стран в Женеве.

Переговоры Украины, США и РФ. Фото из открытых источников

Представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге перед началом переговоров в Женеве заявил, что в первый день не ожидается публичных заявлений, а сами переговоры пройдут в закрытом формате.

"Планируется, что переговоры в Женеве продолжатся завтра, новостей сегодня ожидать не стоит. Переговоры в Женеве пройдут в закрытом для медиа режиме", — сказал Песков.

По информации российских источников, приближенных к переговорам в Женеве в повестке дня будет пять блоков вопросов: территориальные, военные, политические, экономические и безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене наметил украинские приоритеты на переговорах в Женеве. По его словам, Украина настаивает на возвращении всех военнопленных и гражданских заложников, а также введении энергетического перемирия для защиты критической инфраструктуры.

В то же время, президент назвал самыми сложными вопросы территорий и ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. По словам Зеленского, эти темы должны решаться только на уровне лидеров государств.

