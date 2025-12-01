logo_ukra

Переговори в США: стало відоме ключове питання для України, яке так і залишилося невирішеним
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори в США: стало відоме ключове питання для України, яке так і залишилося невирішеним

WSJ пише про те, що питання гарантій безпеки для України після переговорів залишилося невирішеним

1 грудня 2025, 07:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У неділю, 30 листопада, у Флориді відбулася чергова зустріч делегацій України та США, щоб доопрацювати мирний план Трампа. Однак на низку питань так і не вдалося знайти відповіді на діалозі з американцями. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Переговори в США: стало відоме ключове питання для України, яке так і залишилося невирішеним

Переговори у США. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на американського чиновника ЗМІ зазначає, що переговори стосувалися можливих нових виборів в Україні, а також перспектив "обміну" територіями між РФ та Україною. При цьому, як мінімум, одне питання залишилося, так і невирішеним.

"Інші важливі питання залишаються невирішеними, включаючи характер гарантій безпеки України з боку США та Заходу, а також питання про те, чи Кремль продовжить вимагати міжнародного визнання "окупованих територій", — пише видання.

Як зазначає WSJ, переговори делегацій США та України затяглися на більш ніж 4 години. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що їм вдалося досягти прогресу, додавши, що переговори мають складний характер.

Джерело WSJ розповіло, що після недільних переговорів спецпредставник Трампа Стів Уіткофф і зять президента США Джаред Кушнер полетять у понеділок до Росії для продовження переговорів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – це була лише прелюдія: коли розпочнуться справжні переговори щодо припинення війни в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після переговорів Трамп заявив про "деякі складні проблеми" в України: деталі.

Раніше "Коментарі" писали – на переговорах української та американської делегацій, які пройшли у Флориді напередодні, сторонам поки що не вдалося остаточно узгодити проект майбутньої мирної угоди. За інформацією джерела РБК-Україна, обговорення зосередилося не на раніше затвердженій у Женеві рамці, а на найскладніших та невирішених питаннях.




Джерело: https://www.wsj.com/politics/policy/u-s-ukrainian-negotiators-meet-in-florida-to-discuss-halting-war-608bb045?mod=hp_lead_pos8
