Украина и США продолжают обсуждение проекта мирного соглашения: территориальные вопросы остаются ключевыми

1 декабря 2025, 07:00
На переговорах украинской и американской делегаций, которые прошли во Флориде накануне, сторонам пока не удалось окончательно согласовать проект будущего мирного соглашения. По информации источника РБК-Украина, обсуждение сосредоточилось не на ранее утвержденной в Женеве рамке, а на наиболее сложных и нерешённых вопросах.

Действительно ли уже согласован финальный текст мирного соглашения между Украиной и РФ

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам собеседника, участники переговоров сделали "еще один шаг вперед", однако финальный текст документа всё ещё далёк от согласования. Американская сторона, выступающая медиатором, учитывает необходимость дальнейших контактов с Россией, что существенно усложняет процесс.

Особое внимание на встрече уделили теме территорий. США передали Украине позицию Москвы, которая настаивает на полном выводе украинских сил с Донбасса. Украинская делегация объяснила, что такие требования неприемлемы – как из-за конституционных ограничений, так и из-за позиции украинского общества и несоответствия реальному положению дел на фронте. Киев подчёркивает: любые дискуссии должны исходить из текущей линии соприкосновения.

Также обсуждалась тема членства Украины в НАТО. Украинская сторона напомнила американским партнёрам, что курс на вступление в Альянс закреплён в Конституции, а её изменение ради мирного соглашения создаст опасный прецедент. Кроме того, Киев выступает против предоставления любой стране права фактического вето на решение о расширении НАТО.

Американские представители, по словам источника, готовы слышать аргументы Украины, но подчёркивают: их задача как посредников – найти путь к реальному соглашению, учитывая позиции всех сторон.

Читайте также на портале "Комментарии" — это была лишь прелюдия: когда начнутся настоящие переговоры о прекращении войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – после переговоров Трамп заявил о "некоторых сложных проблемах" у Украины: детали.




Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/finalniy-tekst-mirnoyi-ugodi-shche-pogodili-1764559813.html
