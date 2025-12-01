Это была прелюдия: когда начнутся настоящие переговоры о прекращении войны в Украине

Тем, кто активно переживает переговоры украинской делегации и внимательно следим за всевозможными раундами и форматами переговоров, в частности находится под впечатлениями украинско-американских переговоров, следует понимать, что настоящие переговоры еще впереди – они начнутся тогда, если на них всерьез пойдет Россия. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

Украина и США. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что до сих пор Путин лишь имитировал переговорный процесс, чтобы избегать санкций и ссорить между собой наших союзников. Ради этого и была миссия Виткофф-Дмитриев. Никто в кремле не полагал, что американцы пойдут на такие условия, а украинцы будут играть в эту игру.

"Теперь Путину нужно будет как-то отвечать на, как сказал Рубио, "конструктивные переговоры" на Флориде. И, откровенно говоря, я не представляю как он на это ответит: если сорвать "мирное соглашение", то это значит серьезно подвергнуться гневу Трампа, а, если согласиться, — вот, тогда и начнутся настоящие переговоры, со всеми датами, цифрами и деталями, в которых как известно, скрывается дьявол. Будем узнавать об этом все уже через несколько дней", – отметил Сергей Таран.

Читайте на портале "Комментарии" — переговоры между делегациями Украины и США во Флориде завершились после почти двух часов обсуждений. Заместитель министра иностранных дел Кислица охарактеризовал встречу как содержательную и сейчас конструктивную. С американской стороны спецпредставитель Виткофф также назвал диалог положительным и подтвердил, что уже завтра отправляется в Москву – встреча с Путиным запланирована на вторник.

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на американского чиновника, в рамках переговоров обсуждались несколько чувствительных тем. Среди них график проведения выборов в Украине и вопрос потенциального обмена территориями с Россией. Это один из ключевых пунктов, который вызывает больше споров как в Киеве, так и в Вашингтоне.

Кроме этого, стороны затронули и другие блоки, которые до сих пор остаются нерешенными между Белым домом и украинскими властями. Речь идет о нормах и условиях предложенной США модели мирного соглашения, по которым страны пытаются найти общий подход перед следующим дипломатическим раундом.



