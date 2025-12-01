Це була прелюдія: коли розпочнуться справжні перемовини про припинення війни в Україні

Тим, хто активно переймається перемовинами української делегації та уважно слідкуємо за всілякими раундами і форматами перемовин, зокрема знаходиться під враженнями україно-американських перемовин, варто розуміти, що справжні перемовини ще попереду – вони розпочнуться тоді, якщо на них всерйоз піде Росія. Таку думку висловив політичний експерт Сергій Таран.

Україна та США. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, що досі Путін лише імітував переговорний процес аби уникати санкцій та сварити між собою наших союзників. Заради цього і існувала місія Віткофф-Дмітрієв. Ніхто у кремлі не думав, що американці підуть на такі умови, а українці будуть грати у цю гру.

"Тепер, Путіну треба буде якось відповідати на, як сказав Рубіо, "конструктивні перемовини" на Флориді. І, відверто кажучи, я не уявляю як він на це відповість: якщо зірвати "мирну угоду", то це означає серйозно наразитися на гнів Трампа, а, якщо згодитися, — от, тоді і розпочнуться справжні перемовини, з усіма датами, цифрами і деталями, в яких як відомо, ховається диявол. Знатимемо ми про це все вже за кілька днів", – зазначив Сергій Таран.

Читайте також на порталі "Коментарі" — переговори між делегаціями України та США у Флориді завершилися після майже двох годин обговорень. Заступник міністра закордонних справ Кислиця охарактеризував зустріч як змістовну та наразі конструктивну. З американського боку спецпредставник Віткофф також назвав діалог позитивним і підтвердив, що вже завтра вирушає до Москви – зустріч із Путіним запланована на вівторок.

За даними The Wall Street Journal, що посилається на американського чиновника, у рамках переговорів обговорювалися кілька чутливих тем. Серед них — графік проведення виборів в Україні та питання потенційного обміну територіями з Росією. Це один із ключових пунктів, який викликає найбільше суперечок як у Києві, так і у Вашингтоні.

Окрім цього, сторони торкнулися й інших блоків, які досі залишаються невирішеними між Білим домом та українською владою. Йдеться про норми та умови запропонованої США моделі мирної угоди, щодо яких країни намагаються знайти спільний підхід перед наступним дипломатичним раундом.



