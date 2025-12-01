Чи узгоджено вже фінальний текст мирної угоди між Україною та РФ

На переговорах української та американської делегацій, які пройшли у Флориді напередодні, сторонам поки що не вдалося остаточно узгодити проект майбутньої мирної угоди. За інформацією джерела РБК-Україна, обговорення зосередилося не на раніше затвердженій у Женеві рамці, а на найскладніших та невирішених питаннях.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За словами співрозмовника, учасники переговорів зробили "ще один крок уперед", проте фінальний текст документа все ще далекий від узгодження. Американська сторона, яка виступає медіатором, враховує необхідність подальших контактів із Росією, що суттєво ускладнює процес.

Особливу увагу на зустрічі надали темі територій. США передали Україні позицію Москви, яка наполягає на повному виведенні українських сил із Донбасу. Українська делегація пояснила, що такі вимоги є неприйнятними – як через конституційні обмеження, так і через позицію українського суспільства та невідповідність реальному стану справ на фронті. Київ наголошує: будь-які дискусії мають виходити з поточної лінії зіткнення.

Також було обговорено тему членства України в НАТО. Українська сторона нагадала американським партнерам, що курс на вступ до Альянсу закріплений у Конституції, а її зміна заради мирної угоди створить небезпечний прецедент. Крім того, Київ виступає проти надання будь-якій країні права фактичного вето на рішення щодо розширення НАТО.

Американські представники, за словами джерела, готові чути аргументи України, але наголошують: їхнє завдання як посередників – знайти шлях до реальної угоди з огляду на позиції всіх сторін.

Читайте також на порталі "Коментарі" – це була лише прелюдія: коли розпочнуться справжні переговори щодо припинення війни в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після переговорів Трамп заявив про "деякі складні проблеми" в України: деталі.



