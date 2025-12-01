Переговоры в США: стал известен ключевой вопрос для Украины, который так и остался нерешенным

В воскресенье, 30 ноября, во Флориде состоялась очередная встреча делегаций Украины и США, чтобы доработать мирный план Трампа. Однако на ряд вопросов так и не удалось найти ответы а диалоге с американцами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Переговоры в США. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на американского чиновника СМИ отмечает, переговоры касались возможных новых выборов в Украине, а также перспектив "обмена" территориями между РФ и Украиной. При этом как минимум один вопрос остался, так и нерешенным.

"Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания "оккупированных территорий", — пишет издание.

Как отмечает WSJ, переговоры делегаций США и Украины затянулись на более, чем 4 часа. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что им удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.

Источник WSJ рассказал, что после воскресных переговоров, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер полетят в понедельник в Россию для продолжения переговоров.

