Переговори Путіна з ЄС про закінчення війни в Україні: Кулеба розкрив комплекс РФ

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не розглядає Європу як рівноправного учасника переговорів щодо закінчення війни проти України. На його думку, саме це є ключовою причиною, чому Володимир Путін не буде вести діалог з європейськими лідерами про можливе завершення конфлікту.

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба в інтерв’ю Radio NV пояснив, що "європейська ініціатива" не здатна замінити роль США у переговорному процесі. За його словами, провідні країни ЄС, зокрема Німеччина та Франція, не мають достатнього впливу, щоб гарантувати єдиний європейський підхід до домовленостей із Москвою.

Як пояснює Кулеба, ситуація в Європі суттєво змінилася після початку повномасштабної війни. Роль країн Північної Європи та Польщі зросла, і тепер досягти спільної позиції всередині ЄС стало складніше.

"Тому Путін скаже: "Емманюелю, дорогий мій, і Фрідріху, ти зараз мені пообіцяв зняти санкції. Ну це ж рішення Європейського Союзу. А ти порішаєш, аби ці навіжені балтійці чи поляки, або норвежці, шведи підтримали?" Такої гарантії дати ніхто не може. Тут усе зрозуміло, але для Путіна гарантій нема", — вважає Кулеба.

Крім того, Кулеба заявив, що в основі такої позиції лежить тривала російська риторика, яка роками зображала Європу як залежного або другорядного гравця у світовій політиці.

"Ти не ведеш перемовини з тим, кого не вважаєш… Ти 20 років розповідав, що вони — ніхто, а тепер сідаєш з ними за стіл переговорів? … Уся російська політика побудована на картинці двох наддержав США і Росії, які вирішують. Це їхній комплекс неповноцінності, який ними рухає. Для них Європа не є суб'єктним переговорником", — додав Кулеба.

На його думку, саме це сприйняття визначає підхід Кремля до дипломатії та пояснює, чому Європа не розглядається як самостійний центр ухвалення рішень у питанні війни проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна в ООН висміяла Володимира Путіна через відмову від переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкритикував таємні переговори США та РФ про Україну.