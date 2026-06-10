Переговори Путіна з ЄС про закінчення війни в Україні: Кулеба розкрив комплекс РФ

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Slava Kot
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не розглядає Європу як рівноправного учасника переговорів щодо закінчення війни проти України. На його думку, саме це є ключовою причиною, чому Володимир Путін не буде вести діалог з європейськими лідерами про можливе завершення конфлікту.
Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел
Дмитро Кулеба в інтерв’ю Radio NV пояснив, що "європейська ініціатива" не здатна замінити роль США у переговорному процесі. За його словами, провідні країни ЄС, зокрема Німеччина та Франція, не мають достатнього впливу, щоб гарантувати єдиний європейський підхід до домовленостей із Москвою.
Як пояснює Кулеба, ситуація в Європі суттєво змінилася після початку повномасштабної війни. Роль країн Північної Європи та Польщі зросла, і тепер досягти спільної позиції всередині ЄС стало складніше.
Крім того, Кулеба заявив, що в основі такої позиції лежить тривала російська риторика, яка роками зображала Європу як залежного або другорядного гравця у світовій політиці.
На його думку, саме це сприйняття визначає підхід Кремля до дипломатії та пояснює, чому Європа не розглядається як самостійний центр ухвалення рішень у питанні війни проти України.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна в ООН висміяла Володимира Путіна через відмову від переговорів.
Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкритикував таємні переговори США та РФ про Україну.