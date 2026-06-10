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Переговори Путіна з ЄС про закінчення війни в Україні: Кулеба розкрив комплекс РФ

Дмитро Кулеба розповів, чому Володимир Путін не буде проводити перемовини з Європою про війну в Україні.

10 червня 2026, 10:10
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Slava Kot

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не розглядає Європу як рівноправного учасника переговорів щодо закінчення війни проти України. На його думку, саме це є ключовою причиною, чому Володимир Путін не буде вести діалог з європейськими лідерами про можливе завершення конфлікту.

Переговори Путіна з ЄС про закінчення війни в Україні: Кулеба розкрив комплекс РФ

Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба в інтерв’ю Radio NV пояснив, що "європейська ініціатива" не здатна замінити роль США у переговорному процесі. За його словами, провідні країни ЄС, зокрема Німеччина та Франція, не мають достатнього впливу, щоб гарантувати єдиний європейський підхід до домовленостей із Москвою.

Як пояснює Кулеба, ситуація в Європі суттєво змінилася після початку повномасштабної війни. Роль країн Північної Європи та Польщі зросла, і тепер досягти спільної позиції всередині ЄС стало складніше.

"Тому Путін скаже: "Емманюелю, дорогий мій, і Фрідріху, ти зараз мені пообіцяв зняти санкції. Ну це ж рішення Європейського Союзу. А ти порішаєш, аби ці навіжені балтійці чи поляки, або норвежці, шведи підтримали?" Такої гарантії дати ніхто не може. Тут усе зрозуміло, але для Путіна гарантій нема", — вважає Кулеба.

Крім того, Кулеба заявив, що в основі такої позиції лежить тривала російська риторика, яка роками зображала Європу як залежного або другорядного гравця у світовій політиці.

"Ти не ведеш перемовини з тим, кого не вважаєш… Ти 20 років розповідав, що вони — ніхто, а тепер сідаєш з ними за стіл переговорів? … Уся російська політика побудована на картинці двох наддержав США і Росії, які вирішують. Це їхній комплекс неповноцінності, який ними рухає. Для них Європа не є суб'єктним переговорником", — додав Кулеба.

На його думку, саме це сприйняття визначає підхід Кремля до дипломатії та пояснює, чому Європа не розглядається як самостійний центр ухвалення рішень у питанні війни проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна в ООН висміяла Володимира Путіна через відмову від переговорів.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розкритикував таємні переговори США та РФ про Україну.



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Джерело: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/mirni-peregovori-perelom-u-viyni-ta-vidnosini-z-polshcheyu-kuleba-pro-klyuchovi-vikliki-dlya-ukrajini-50614465.html
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