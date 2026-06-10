Переговоры Путина с ЕС об окончании войны в Украине: Кулеба раскрыл комплекс РФ

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Slava Kot
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не рассматривает Европу как равноправного участника переговоров об окончании войны против Украины. По его мнению, именно это является ключевой причиной, почему Владимир Путин не будет вести диалог с европейскими лидерами о возможном завершении конфликта.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба в интервью Radio NV объяснил, что "европейская инициатива" не способна заменить роль США в переговорном процессе. По его словам, ведущие страны ЕС, в частности Германия и Франция, не оказывают достаточного влияния, чтобы гарантировать единый европейский подход к договоренностям с Москвой.
Как объясняет Кулеба, ситуация в Европе существенно изменилась после начала полномасштабной войны. Роль стран Северной Европы и Польши возросла, и теперь добиться общей позиции внутри ЕС стало сложнее.
Кроме того, Кулеба заявил, что в основе такой позиции лежит длительная российская риторика, годами изображавшая Европу как зависимого или второстепенного игрока в мировой политике.
По его мнению, именно это восприятие определяет подход Кремля к дипломатии и объясняет, почему Европа не рассматривается как самостоятельный центр принятия решений по вопросу войны против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина в ООН высмеяла Владимира Путина из-за отказа от переговоров.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике тайные переговоры США и РФ об Украине.