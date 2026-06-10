Переговоры Путина с ЕС об окончании войны в Украине: Кулеба раскрыл комплекс РФ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не рассматривает Европу как равноправного участника переговоров об окончании войны против Украины. По его мнению, именно это является ключевой причиной, почему Владимир Путин не будет вести диалог с европейскими лидерами о возможном завершении конфликта.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в интервью Radio NV объяснил, что "европейская инициатива" не способна заменить роль США в переговорном процессе. По его словам, ведущие страны ЕС, в частности Германия и Франция, не оказывают достаточного влияния, чтобы гарантировать единый европейский подход к договоренностям с Москвой.

Как объясняет Кулеба, ситуация в Европе существенно изменилась после начала полномасштабной войны. Роль стран Северной Европы и Польши возросла, и теперь добиться общей позиции внутри ЕС стало сложнее.

"Поэтому Путин скажет: "Эмманюэль, дорогой мой, и Фридрих, ты сейчас мне пообещал снять санкции. Ну, это же решение Европейского Союза. А ты порешаешь, чтобы эти взбалмошные балтийцы или поляки, или норвежцы, шведы поддержали?" Такой гарантии дать никто не может. Здесь все понятно, но для Путина гарантий нет", — считает Кулеба.

Кроме того, Кулеба заявил, что в основе такой позиции лежит длительная российская риторика, годами изображавшая Европу как зависимого или второстепенного игрока в мировой политике.

"Ты не ведешь переговоры с тем, кого не считаешь… Ты 20 лет рассказывал, что они – никто, а теперь садишься с ними за стол переговоров? … Вся российская политика построена на картинке двух решающих сверхдержав США и России. Это их комплекс неполноценности, который ими двигает. Для них Европа не является субъектным переговорщиком", – добавил Кулеба.

По его мнению, именно это восприятие определяет подход Кремля к дипломатии и объясняет, почему Европа не рассматривается как самостоятельный центр принятия решений по вопросу войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина в ООН высмеяла Владимира Путина из-за отказа от переговоров.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский подверг критике тайные переговоры США и РФ об Украине.