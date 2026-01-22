Переговори набирають темп: Віткофф уже анонсував нову зустрічі відразу після візиту у Москву

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував переговори в Абу-Дабі відразу після його візиту разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером до Москви. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у виступі Віткоффа на Українському сніданку у Давосі.

Віткофф заявив, що 21 січня провів переговори з українською делегацією — керівником Офісу президента Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умеровим та головою фракції "СН" у Верховній Раді Давидом Арахамією.

"Я хочу сказати народу України, у вас надзвичайна команда переговорників, ми багато-багато годин провели разом з часу Женеви, і ми дійшли до одного питання, і ми обговорили різні варіанти цього питання, і здається, що це можна вирішити", — сказав спецпредставник Трампа.

Стів Віткофф додав, що зараз планується візит делегації США до Москви, а потім команда Трампа поїде до Абу-Дабі.

"І в Абу-Дабі будуть працювати робочі групи, військові з військовими, будуть говорити про процвітання", — запевнив він.

Стів Віткофф під час Українського сніданку в Давосі заявив, що початковий етап переговорного процесу виявився складним, однак нині він перебуває "на завершальній стадії".

