Переговори набирають темп: Віткофф уже анонсував нову зустрічі відразу після візиту у Москву

Кравцев Сергей
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував переговори в Абу-Дабі відразу після його візиту разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером до Москви. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у виступі Віткоффа на Українському сніданку у Давосі.
Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел
Віткофф заявив, що 21 січня провів переговори з українською делегацією — керівником Офісу президента Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умеровим та головою фракції "СН" у Верховній Раді Давидом Арахамією.
Стів Віткофф додав, що зараз планується візит делегації США до Москви, а потім команда Трампа поїде до Абу-Дабі.
Стів Віткофф під час Українського сніданку в Давосі заявив, що початковий етап переговорного процесу виявився складним, однак нині він перебуває "на завершальній стадії".
