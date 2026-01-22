Переговоры набирают темп: Уиткофф уже анонсировал новую встречу сразу после визита в Москву

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби сразу после его визита вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером в Москву. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении Уиткоффа на Украинском завтраке в Давосе.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Уиткофф заявил, что 21 января провел переговоры с украинской делегацией — руководителем Офиса президента Кириллом Будановым, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой фракции "СН" в Верховной Раде Давидом Арахамией.

"Я хочу сказать народу Украины, у вас чрезвычайная команда переговорщиков, мы много часов провели вместе со времени Женевы, и мы дошли до одного вопроса, и мы обсудили разные варианты этого вопроса, и кажется, что это можно решить", — сказал спецпредставитель Трампа.

Стив Уиткофф добавил, что сейчас планируется визит делегации США в Москву, а затем команда Трампа отправится в Абу-Даби.

"И в Абу-Даби будут работать рабочие группы, военные с военными, будут говорить о процветании", – заверил он.

Читайте на портале "Комментарии" — специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в переговорах о возможном завершении войны России против Украины. По его словам, у Украины отличная команда с которой представитель Трампа сошелся в одном вопросе – все хотят закончить войну.

Стив Уиткофф во время Украинского завтрака в Давосе заявил, что начальный этап переговорного процесса оказался сложным, однако в настоящее время он находится "на завершающей стадии".

Также издание "Комментарии" сообщало – переговорный процесс по Украине пойдет на новый круг: что сейчас предложит Владимир Путин.



