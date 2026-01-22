Переговоры набирают темп: Уиткофф уже анонсировал новую встречу сразу после визита в Москву

Рубрики
Кравцев Сергей
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал переговоры в Абу-Даби сразу после его визита вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером в Москву. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении Уиткоффа на Украинском завтраке в Давосе.
Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников
Уиткофф заявил, что 21 января провел переговоры с украинской делегацией — руководителем Офиса президента Кириллом Будановым, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и главой фракции "СН" в Верховной Раде Давидом Арахамией.
Стив Уиткофф добавил, что сейчас планируется визит делегации США в Москву, а затем команда Трампа отправится в Абу-Даби.
Стив Уиткофф во время Украинского завтрака в Давосе заявил, что начальный этап переговорного процесса оказался сложным, однако в настоящее время он находится "на завершающей стадии".
