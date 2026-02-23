Переговори між Україною та Росією мало не зірвалися: що стало головною причиною

Переговори між Україною та Росією мало не зірвалися після замаху на заступника начальника Головного управління Генштабу РФ Володимира Алексєєва, в якому окупанти очікувано намагаються знайти "український слід". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у статті УП "За крок до зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна. Що відбувається на мирних переговорах".

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на власні дані, ЗМІ зазначає, що замах на заступника начальника Головного управління Генштабу РФ (колишнє ГРУ) Володимира Алексєєва в Москві мало не зірвав переговорів.

На той момент російську делегацію очолював керманич ГРУ Ігор Костюков.

"Влада РФ миттєво звинуватила в інциденті Україну, але Київ заперечує свою причетність", – йдеться у повідомленні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів за участю України, Росії та США може стати змістовним та наблизити реальні рішення до завершення війни. За його словами, Київ щодня працює над тим, щоб майбутня зустріч принесла конкретні результати та просунула мирний процес.

Глава держави наголосив, що під час попередніх консультацій у Женеві американська сторона чітко переконалася: саме позиція Москви є головною перешкодою для досягнення прогресу. Тому ключове завдання зараз зробити новий раунд переговорів "непорожнім" та наповненим практичними домовленостями. Підготовку до переговорів Зеленський вже обговорив із секретарем РНБО та керівником української делегації Рустемом Умеровим.

За словами президента, Україна активно координує позиції з європейськими партнерами, щоб забезпечити максимальну участь у дипломатичному процесі та посилити спільний вплив на ситуацію.