logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Переговори між Україною та Росією мало не зірвалися: що стало головною причиною
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори між Україною та Росією мало не зірвалися: що стало головною причиною

Замах на генерала РФ Алексєєва міг поставити крапку у переговорах із РФ

23 лютого 2026, 12:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговори між Україною та Росією мало не зірвалися після замаху на заступника начальника Головного управління Генштабу РФ Володимира Алексєєва, в якому окупанти очікувано намагаються знайти "український слід". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у статті УП "За крок до зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна. Що відбувається на мирних переговорах".

Переговори між Україною та Росією мало не зірвалися: що стало головною причиною

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на власні дані, ЗМІ зазначає, що замах на заступника начальника Головного управління Генштабу РФ (колишнє ГРУ) Володимира Алексєєва в Москві мало не зірвав переговорів.

На той момент російську делегацію очолював керманич ГРУ Ігор Костюков.

"Влада РФ миттєво звинуватила в інциденті Україну, але Київ заперечує свою причетність", – йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — новий склад російської делегації: черговий маневр чи шанс на мир.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів за участю України, Росії та США може стати змістовним та наблизити реальні рішення до завершення війни. За його словами, Київ щодня працює над тим, щоб майбутня зустріч принесла конкретні результати та просунула мирний процес.

Глава держави наголосив, що під час попередніх консультацій у Женеві американська сторона чітко переконалася: саме позиція Москви є головною перешкодою для досягнення прогресу. Тому ключове завдання зараз зробити новий раунд переговорів "непорожнім" та наповненим практичними домовленостями. Підготовку до переговорів Зеленський вже обговорив із секретарем РНБО та керівником української делегації Рустемом Умеровим.

За словами президента, Україна активно координує позиції з європейськими партнерами, щоб забезпечити максимальну участь у дипломатичному процесі та посилити спільний вплив на ситуацію.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини