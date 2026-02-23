Переговоры между Украиной и Россией едва не сорвались: что стало главной причиной

Переговоры между Украиной и Россией едва не сорвались после покушения на замначальника Главного управления Генштаба РФ Владимира Алексеева, в котором оккупанты ожидаемо пытаются найти "украинский след". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье УП "За шаг до встречи Зеленского, Трампа и Путина. Что происходит на мирных переговорах".

Переговоры. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на собственные данные, СМИ отмечает, что покушение на замначальника Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) Владимира Алексеева в Москве едва не сорвало переговоры.

На тот момент российскую делегацию возглавлял руководитель ГРУ Игорь Костюков.

"Власти РФ мгновенно обвинили в инциденте Украину, но Киев отрицает свою причастность", – говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с участием Украины, России и США может стать содержательным и приблизить реальные решения к завершению войны. По его словам, Киев ежедневно работает над тем, чтобы предстоящая встреча принесла конкретные результаты и продвинула мирный процесс.

Глава государства подчеркнул, что в ходе предварительных консультаций в Женеве американская сторона четко убедилась: именно позиция Москвы является главным препятствием для достижения прогресса. Поэтому ключевая задача сейчас сделать новый раунд переговоров "непустым" и наполненным практическими договоренностями. Подготовку к переговорам Зеленский уже обсудил с секретарем СНБО и руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым.

По словам президента, Украина активно координирует позиции с европейскими партнерами, чтобы обеспечить максимальное участие в дипломатическом процессе и усилить совместное влияние на ситуацию.