logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский готовит решающий раунд: следующие переговоры с РФ могут стать переломными
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский готовит решающий раунд: следующие переговоры с РФ могут стать переломными

Киев координирует союзников и усиливает дипломатическое давление, чтобы заставить Москву перейти от слов к результату

21 февраля 2026, 19:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с участием Украины, России и США может стать содержательным и приблизить реальные решения к завершению войны. По его словам, Киев ежедневно работает над тем, чтобы предстоящая встреча принесла конкретные результаты и продвинула мирный процесс.

Зеленский готовит решающий раунд: следующие переговоры с РФ могут стать переломными

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что в ходе предварительных консультаций в Женеве американская сторона четко убедилась: именно позиция Москвы является главным препятствием для достижения прогресса. Поэтому ключевая задача сейчас сделать новый раунд переговоров "непустым" и наполненным практическими договоренностями.

Подготовку к переговорам Зеленский уже обсудил с секретарем СНБО и руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым. По словам президента, Украина активно координирует позиции с европейскими партнерами, чтобы обеспечить максимальное участие в дипломатическом процессе и усилить совместное влияние на ситуацию.

Особое внимание Киев уделяет расширению международной поддержки. Украинская сторона работает над привлечением стран Ближнего Востока и Турции к переговорному процессу, рассчитывая на их активную роль в поиске решений.

Президент подчеркнул, что Украина не станет помехой для мира и сделает все необходимое для достижения результата. В то же время, главная интрига заключается в том, готова ли Россия изменить свою позицию и перейти от затягивания процесса к реальным компромиссам.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский провел сегодня разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Среди ключевых тем были мирные переговоры, где изменилась позиция сторон. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости