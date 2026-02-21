Зеленский готовит решающий раунд: следующие переговоры с РФ могут стать переломными

Президент Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров с участием Украины, России и США может стать содержательным и приблизить реальные решения к завершению войны. По его словам, Киев ежедневно работает над тем, чтобы предстоящая встреча принесла конкретные результаты и продвинула мирный процесс.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что в ходе предварительных консультаций в Женеве американская сторона четко убедилась: именно позиция Москвы является главным препятствием для достижения прогресса. Поэтому ключевая задача сейчас сделать новый раунд переговоров "непустым" и наполненным практическими договоренностями.

Подготовку к переговорам Зеленский уже обсудил с секретарем СНБО и руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым. По словам президента, Украина активно координирует позиции с европейскими партнерами, чтобы обеспечить максимальное участие в дипломатическом процессе и усилить совместное влияние на ситуацию.

Особое внимание Киев уделяет расширению международной поддержки. Украинская сторона работает над привлечением стран Ближнего Востока и Турции к переговорному процессу, рассчитывая на их активную роль в поиске решений.

Президент подчеркнул, что Украина не станет помехой для мира и сделает все необходимое для достижения результата. В то же время, главная интрига заключается в том, готова ли Россия изменить свою позицию и перейти от затягивания процесса к реальным компромиссам.

