Зеленський готує вирішальний раунд: наступні переговори з РФ можуть стати переломними

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів за участю України, Росії та США може стати змістовним і наблизити реальні рішення для завершення війни. За його словами, Київ щодня працює над тим, щоб майбутня зустріч принесла конкретні результати та просунула мирний процес.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави наголосив, що під час попередніх консультацій у Женеві американська сторона чітко переконалася: саме позиція Москви є головною перешкодою для досягнення прогресу. Тому ключове завдання зараз – зробити новий раунд переговорів "непустим" і наповненим практичними домовленостями.

Підготовку до перемовин Зеленський уже обговорив із секретарем РНБО та керівником української делегації Рустемом Умєровим. За словами президента, Україна активно координує позиції з європейськими партнерами, щоб забезпечити їхню максимальну участь у дипломатичному процесі та посилити спільний вплив на ситуацію.

Окрему увагу Київ приділяє розширенню міжнародної підтримки. Українська сторона працює над залученням країн Близького Сходу та Туреччини до переговорного процесу, розраховуючи на їхню активнішу роль у пошуку рішень.

Президент підкреслив, що Україна не стане перешкодою для миру і зробить усе необхідне для досягнення результату. Водночас головна інтрига полягає в тому, чи готова Росія змінити свою позицію і перейти від затягування процесу до реальних компромісів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський провів сьогодні розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед ключових тем були мирні переговори, де могла змінитися позиція сторін. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні глави держави у Telegram.



