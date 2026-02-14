Новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский. Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Предыдущий раунд переговоров по Украине прошел в Абу-Даби (ОАЭ) 4-5 февраля. Тогда российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Почему произошла смена главы российской делегации? Можно ли допустить мысль, что стороны переговоров все технические вопросы решили и переговорный процесс оказался в тупике, вот поэтому РФ и отправляет Мединского, чтобы попросту тянуть время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры в типике

Политолог Дмитрий Воронков отметил, пока нет предпосылок для встречи на уровне лидеров государств, то есть Зеленского и Путина, говорить о каком-то реальном прогрессе или хотя бы желании Кремля прекратить войну нет смысла.

"Что касается смены состава делегаций на переговорах, то она зависит от повестки дня, от желания продолжать замыливание глаз, попытки показать какой-то более высокий уровень. Но опять же пока нет даже разговоров о встрече лидеров государств, то нет смысла даже говорить о том, что мы идём к консенсусу или прогрессу по завершению войны. Возможно, к этому подтолкнёт решение Конгресса США, который на законодательном уровне задекларирует гарантии безопасности для Украины. Но этого ещё не произошло. Поэтому говорить об этом рано", – отметил Дмитрий Воронков.

Он продолжает, переговорный процесс находится в тупике ещё с того момента, как только Трамп ослабил хватку. Пока что Кремль лишь делает вид, что он хочет прекратить войну, а на самом деле хочет достичь своих военных и политических целей.

"Не прекратились не обстрелы, не прекратились штурмы на линии фронта. Соответственно, о каком желании прекратить войну можно говорить? Возможно, на в Москву повлияли бы жёсткие санкции, о которых говорили раньше США, намекая на 500% тарифов для стран, которые торгуют с Россией. Это в экономическом плане. Что касается военного плана, то Россия может задуматься об остановке войны только, если будет принято решение о вводе миротворческого контингента в Украину. Конечно же, речь не идёт о том, чтобы военные НАТО оказались на первой линии, но сам факт их присутствия в Украине уже оказал бы влияние. Всё остальные моменты, как усиление нашей ПВО, поставки ракет – это не слишком болезненно для Путина. Он не видит в этом проблемы для России продолжать войну. К тому же, по словам самого Зеленского, есть постоянный дефицит поставок ракет для ПВО. Вот и имеем ситуацию, что переговоры находятся в тупике и блокируются они Россией сознательно", – контактировал собеседник портала "Комментарии".

Война будет продолжаться, пока Путин не потеряет желания воевать

Аналитик по международной политике Илия Куса отметил, участие Мединского в переговорах по завершению войны означает переход процесса на другой уровень. В предыдущих раундах в Абу-Даби от России участвовали преимущественно военные, которые могли заниматься только техническими вопросами.

"Если состав делегации изменили, это может свидетельствовать о том, что техническая часть мирного процесса, вероятно, была в определенной степени согласована, и существенных тем для обсуждения между военными разведчиками больше не осталось. Поэтому для перехода к политическим вопросам Кремль отправляет делегацию в другом составе", – отметил эксперт.

По его мнению, для Украины это ничего принципиально не меняет.

"Я много раз говорил, что вопрос территорий для завершения войны имеет второстепенное значение. Кремль рассматривает вывод Украиной войск с неоккупированных территорий только как первый шаг для дальнейших обсуждений. Путин прямо заявлял об этом в июне 2024 года, когда говорил, что после начала вывода Украиной войск "с нашей стороны немедленно придет приказ прекратить огонь и начать переговоры". Поэтому гипотетические территориальные уступки со стороны Украины приведут только к предъявлению новых требований, но не остановят войну. В результате мы останемся там, где и сейчас: с войной, ежедневными обстрелами, убийствами и разрушениями, но уже без Донецкой области", – отметил аналитик.

По его словам, сейчас Путин предлагает обменять чужие территории, которые он еще не завоевал, на другие территории, которые он также не завоевал. Те, кто всерьез обсуждает мир в обмен на территории, только обманывают себя и других, ведь никто такого выбора не предлагает. Речь идет просто о сдаче территорий без каких-либо гарантий.

"Поэтому нет принципиальной разницы, кто будет возглавлять российскую делегацию. Война будет продолжаться, пока Путин не потеряет желания воевать. И повлиять на это могут только украинские военные. Мединский здесь ни при чем", – констатировал эксперт.

