Новий раунд переговорів Росії, США та України відбудеться 17-18 лютого у Женеві. Російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимир Мединський. Про це розповів спікер російського диктатора Дмитро Пєсков. Попередній раунд переговорів щодо України пройшов в Абу-Дабі (ОАЕ) 4-5 лютого. Тоді російську делегацію очолював начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков. Чому відбулася зміна глави російської делегації? Чи можна припустити думку, що сторони переговорів всі технічні питання вирішили і переговорний процес опинився у глухому куті, ось тому РФ і відправляє Мединського, щоб просто тягнути час? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Переговори у типиці

Політолог Дмитро Воронков зазначив, поки немає передумов для зустрічі на рівні лідерів держав, тобто Зеленського та Путіна, говорити про якийсь реальний прогрес чи хоча б бажання Кремля припинити війну немає сенсу.

"Що стосується зміни складу делегацій на переговорах, то вона залежить від порядку денного, від бажання продовжувати замилювання очей, спроби показати якийсь вищий рівень. Але, знову ж таки, доки немає навіть розмов про зустріч лідерів держав, то немає сенсу навіть говорити про те, що ми йдемо до консенсусу чи прогресу по завершенню війни. Можливо, це підштовхне рішення Конгресу США, який на законодавчому рівні задекларує гарантії безпеки для України. Але цього ще не сталося. Тому говорити про це зарано", – наголосив Дмитро Воронков.

Він продовжує, переговорний процес перебуває в безвиході ще з того моменту, як тільки Трамп послабив хватку. Поки що Кремль лише вдає, що він хоче припинити війну, а насправді хоче досягти своїх військових та політичних цілей.

"Не припинилися обстріли, не припинилися штурми на лінії фронту. Відповідно, про яке бажання припинити війну можна говорити? Можливо, на Москву вплинули б жорсткі санкції, про які говорили раніше США, натякаючи на 500% тарифів для країн, які торгують із Росією. Це в економічному плані. Щодо військового плану, то Росія може замислитися про зупинення війни лише, якщо буде ухвалено рішення про введення миротворчого контингенту в Україну. Звичайно ж, не йдеться про те, щоб військові НАТО опинилися на першій лінії, але сам факт їхньої присутності в Україні вже вплинув би. Решта моментів, як посилення нашої ППО, постачання ракет – це не надто болісно для Путіна. Він не бачить у цьому проблеми для Росії продовжувати війну. До того ж, за словами Зеленського, є постійний дефіцит поставок ракет для ППО. Ось і маємо ситуацію, що переговори перебувають у безвиході і блокуються вони Росією свідомо", – контактував співрозмовник порталу "Коментарі".

Війна триватиме, доки Путін не втратить бажання воювати

Аналітик з міжнародної політики Ілля Куса зазначив, що участь Мединського в переговорах щодо завершення війни означає перехід процесу на інший рівень. У попередніх раундах в Абу-Дабі від Росії брали участь переважно військові, які могли займатися лише технічними питаннями.

"Якщо склад делегації змінили, це може свідчити про те, що технічна частина мирного процесу, ймовірно, була певною мірою узгоджена, і суттєвих тем для обговорення між військовими розвідниками більше не залишилося. Тому для переходу до політичних питань Кремль відправляє делегацію в іншому складі", – зазначив експерт.

На його думку, для України це нічого принципово не змінює.

"Я багато разів говорив, що питання територій для завершення війни має другорядне значення. Кремль розглядає виведення Україною військ з неокупованих територій лише як перший крок для подальших обговорень. Путін прямо заявляв про це у червні 2024 року, коли казав, що після початку виведення Україною військ "з нашого боку негайно надійде наказ припинити вогонь і розпочати переговори". Тому гіпотетичні територіальні поступки з боку України призведуть лише до висунення нових вимог, але не зупинять війну. У результаті ми залишимося там, де й зараз: з війною, щоденними обстрілами, вбивствами та руйнуваннями, але вже без Донецької області", – зазначив аналітик.

За його словами, наразі Путін пропонує обміняти чужі території, які він ще не завоював, на інші території, які він також не завоював. Ті, хто всерйоз обговорює "мир в обмін на території", лише обманюють себе та інших, адже ніхто такого вибору не пропонує. Йдеться просто про здачу територій без будь-яких гарантій.

"Тому немає принципової різниці, хто очолюватиме російську делегацію. Війна триватиме, доки Путін не втратить бажання воювати. І вплинути на це можуть лише українські військові. Мединський тут ні до чого", – констатував експерт.

