Папа Римський відреагував на відмову РФ від різдвяного перемир’я

Папа Римський Лев XIV публічно відреагував на рішення Росії не погоджуватися на різдвяне перемир’я у війні проти України, яка триває вже майже чотири роки. За його словами, така позиція Москви викликає глибоке розчарування і суперечить самому духовному сенсу Різдва як часу миру та примирення.

Папа Римський Лев XIV. Фото з відкритих джерел

Понтифік біля своєї резиденції в Кастель-Гандольфо заявив, що його засмутила відмова Росії від перемир’я на Різдво.

"Справді, серед речей, які викликають у мене великий смуток у ці дні, є той факт, що Росія, очевидно, відмовила у проханні про різдвяне перемир'я. Можливо, вони нас почують, і буде 24 години – один повний день миру в усьому світі", — сказав Папа Римський.

Нагадаємо, що минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував для України та Росії зробити різдвяне перемир’я. Президент Володимир Зеленський прийняв пропозицію німецького лідера та погодився на ідею припинення вогню. За словами Зеленського також цю ініціативу підтримали Сполучені Штати.

Однак у Кремлі відкинули різдвяне перемир'я. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не хоче давати Україні "час на перепочинок".

