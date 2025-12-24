logo

Папа Римский отреагировал на отказ РФ от рождественского перемирия
НОВОСТИ

Папа Римский отреагировал на отказ РФ от рождественского перемирия

Папа Римский заявил о "большой печали" из-за отказа России согласиться на рождественское перемирие в войне против Украины.

24 декабря 2025, 09:45
Автор:
Slava Kot

Папа Римский Лев XIV публично отреагировал на решение России не соглашаться на рождественское перемирие в войне против Украины, которая длится почти четыре года. По его словам, такая позиция Москвы вызывает глубокое разочарование и противоречит самому духовному смыслу Рождества как времени мира и примирения.

Папа Римский отреагировал на отказ РФ от рождественского перемирия

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

Понтифик у своей резиденции в Кастель-Гандольфо заявил, что его огорчил отказ России от перемирия на Рождество.

"Действительно, среди вещей, которые вызывают у меня большую грусть в эти дни, есть тот факт, что Россия, очевидно, отказала в просьбе о рождественском перемирии. Возможно, они нас услышат, и будет 24 часа – один полный день мира во всем мире", — сказал Папа Римский.

Напомним, что на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предложил для Украины и России совершить рождественское перемирие. Президент Владимир Зеленский принял предложение немецкого лидера и согласился на идею прекращения огня. По словам Зеленского, эту инициативу поддержали Соединенные Штаты.

Однако в Кремле отвергли рождественское перемирие. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет давать Украине "время на передышку".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о результатах переговоров Украины с командой Трампа. По его словам, подготовлены драфты документов о гарантиях безопасности, восстановлении Украины и завершении войны.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о "прорыве" в мирных переговорах. Песков заявил, что ему ничего неизвестно о сдвигах в мирном соглашении.



Источник: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-12/pope-leo-asks-for-24-hours-of-peace-worldwide-at-christmas.html
