Папа Римский отреагировал на отказ РФ от рождественского перемирия

Папа Римский Лев XIV публично отреагировал на решение России не соглашаться на рождественское перемирие в войне против Украины, которая длится почти четыре года. По его словам, такая позиция Москвы вызывает глубокое разочарование и противоречит самому духовному смыслу Рождества как времени мира и примирения.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

Понтифик у своей резиденции в Кастель-Гандольфо заявил, что его огорчил отказ России от перемирия на Рождество.

"Действительно, среди вещей, которые вызывают у меня большую грусть в эти дни, есть тот факт, что Россия, очевидно, отказала в просьбе о рождественском перемирии. Возможно, они нас услышат, и будет 24 часа – один полный день мира во всем мире", — сказал Папа Римский.

Напомним, что на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предложил для Украины и России совершить рождественское перемирие. Президент Владимир Зеленский принял предложение немецкого лидера и согласился на идею прекращения огня. По словам Зеленского, эту инициативу поддержали Соединенные Штаты.

Однако в Кремле отвергли рождественское перемирие. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет давать Украине "время на передышку".

