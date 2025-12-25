Папа Римський Лев XIV у різдвяному зверненні згадав про війну в Україні: до чого закликав понтифік

Під час традиційного різдвяного звернення Urbi et Orbi ("Місту і світу") Папа Римський Лев XIV закликав Росію та Україну виявити "мужність для щирого, прямого і шанобливого діалогу" для завершення війни.

Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Понтифік зачитав послання з балкона Собору Святого Петра у Ватикані. У цей час на площі зібрались тисячі вірян і прочан. Текст звернення Лева XIV опублікувала пресслужба Святого Престолу.

"Особливо молімося за стражденний український народ: нехай же вщухне гуркіт зброї, а залучені сторони, підтримані зусиллями міжнародної спільноти, знайдуть відвагу вести щирий, прямий і шанобливий діалог", — сказав Папа Римський.

Понтифік згадав також про інші регіони світу. Висловив, зокрема, підтримку християнам на Близькому Сході та закликав до "справедливості, миру й стабільності для Лівану, Палестини, Ізраїлю та Сирії".

Окрім того, Папа Римський згадав про страждання людей у Судані, Південному Судані, Малі, Буркіна-Фасо, Демократичній Республіці Конго, Гаїті, М'янмі, Таїланді та Камбоджі.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше Папа Лев XIV звернувся до всіх "людей доброї волі" із закликом дотриматися хоча б одного дня миру у свято народження Спасителя.

Спілкуючись із журналістами біля Папської резиденції, Лев XIV згадав Україну, яка знову зазнала масованих російських атак. За словами понтифіка, його "по-справжньому глибоко засмучує те, що, мабуть, Росія відхилила запит про різдвяне перемир'я".

Раніше видання "Коментарі" писало, що у Ватикані вже розробили план поїздки Папи Римського до Києва, однак реалізувати його наразі складно через безпекову ситуацію. Водночас понтифік підкреслив важливість продовження зусиль, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру. Він наголосив, що Ватикан і надалі приділятиме увагу мирним ініціативам та гуманітарним аспектам війни.