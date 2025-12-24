Папа Лев XIV звернувся до всіх "людей доброї волі" із закликом дотриматися хоча б одного дня миру у свято народження Спасителя.

Папа Римський закликав до перемир’я на Різдво

Спілкуючись із журналістами біля Папської резиденції, Понтифік Лев XIV згадав Україну, яка знову зазнала масованих російських атак:

"По-справжньому глибоко засмучує те, що, мабуть, Росія відхилила запит про різдвяне перемир'я. Можливо, вони нас почують, і буде двадцять чотири години миру по всьому світу", – наголосив Папа Римський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку окупанти завдали балістичних ударів по Харкову та передмістю, унаслідок чого одна людина загинула, а ще щонайменше 13 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Влучання сталися у місцеву ТЕЦ, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені.

Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян.

Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. Рух метрополітеном відновлений. Введені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго".

Прошу вас поставитися до ситуації з розумінням. Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах", – звернувся міський голова до харків’ян, яких окупанти вирішили лишити без світла та тепла у Святвечір.