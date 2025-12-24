Папа Лев XIV обратился ко всем "людям доброй воли" с призывом соблюсти хотя бы один день мира в праздник рождения Спасителя.

Папа Римский призвал к перемирию на Рождество

Общаясь с журналистами возле Папской резиденции, Понтифик Лев XIV вспомнил Украину, которая вновь подверглась массированным российским атакам:

"По-настоящему глубоко огорчает то, что, вероятно, Россия отклонила запрос о рождественском перемирии. Возможно, они нас услышат, и будет двадцать четыре часа мира по всему миру", – подчеркнул Папа Римский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром оккупанты нанесли баллистические удары по Харькову и пригороду, в результате чего один человек погиб, а еще по меньшей мере 13 человек получили ранения разной степени тяжести.

Попадания произошли в местную ТЭЦ, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта. К сожалению, один человек погиб. Есть раненые.

Сейчас все профильные службы производят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений. Там, где это технически возможно, мы вынуждены переходим на режим "энергоострова", чтобы снизить последствия для харьковчан.

Из-за повреждений энергосистемы также временно усложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже трудятся над стабилизацией ситуации. Движение метрополитеном восстановлено. Введены графики аварийных отключений от "Харьковоблэнерго".

Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. Важно доверять специалистам, выполняющим свою работу в чрезвычайно сложных условиях ", – обратился городской голова к харьковчанам, которых оккупанты решили оставить без света и тепла в Святвечер.