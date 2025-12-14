Папа Римський готовий приїхати в Україну: що відомо про нюанси

Рубрики
Ткачова Марія
У Ватикані вже розробили план поїздки Папи Римського до Києва, однак реалізувати його наразі складно через безпекову ситуацію. Про це повідомляє італійське агентство ANSA з посиланням на заяву понтифіка.
Папа Римський готов приїхати в Україну
Папа Римський Лев XIV повідомив про наявність підготовленого плану під час приватної аудієнції, відповідаючи на запитання щодо можливого візиту в Україну. За його словами, ключовим стримувальним фактором залишається питання безпеки, яке не дозволяє перейти до практичної реалізації поїздки.
Водночас понтифік підкреслив важливість продовження зусиль, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру. Він наголосив, що Ватикан і надалі приділятиме увагу мирним ініціативам та гуманітарним аспектам війни.
Раніше у Ватикані неодноразово заявляли про готовність сприяти діалогу та підтримувати Україну на дипломатичному й гуманітарному рівнях, однак питання особистого візиту Папи Римського залишалося відкритим саме через ризики, пов’язані з війною.