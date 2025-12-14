logo_ukra

Папа Римський готовий приїхати в Україну: що відомо про нюанси
Папа Римський готовий приїхати в Україну: що відомо про нюанси

Ватикан уже підготував план візиту Папи Римського до Києва, однак питання безпеки поки унеможливлює його реалізацію

14 грудня 2025, 16:25
Автор:
Ткачова Марія

У Ватикані вже розробили план поїздки Папи Римського до Києва, однак реалізувати його наразі складно через безпекову ситуацію. Про це повідомляє італійське агентство ANSA з посиланням на заяву понтифіка.

Папа Римський готовий приїхати в Україну: що відомо про нюанси

Папа Римський готов приїхати в Україну

Папа Римський Лев XIV повідомив про наявність підготовленого плану під час приватної аудієнції, відповідаючи на запитання щодо можливого візиту в Україну. За його словами, ключовим стримувальним фактором залишається питання безпеки, яке не дозволяє перейти до практичної реалізації поїздки.

Водночас понтифік підкреслив важливість продовження зусиль, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру. Він наголосив, що Ватикан і надалі приділятиме увагу мирним ініціативам та гуманітарним аспектам війни.

Раніше у Ватикані неодноразово заявляли про готовність сприяти діалогу та підтримувати Україну на дипломатичному й гуманітарному рівнях, однак питання особистого візиту Папи Римського залишалося відкритим саме через ризики, пов’язані з війною.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні гарантії безпеки у форматі зобов’язань щодо постачання зброї та запровадження санкцій проти Росії у разі повторного нападу. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, близькі до команди Дональда Трампа. Зазначається, що такий механізм планують винести на затвердження Конгресу США.
Народний депутат Олексій Гончаренко називає цей сценарій найсильнішим із можливих у нинішніх умовах. За його оцінкою, пряма участь інших держав у війні на боці України є нереалістичною, однак юридично закріплені гарантії постачання озброєння та санкційний тиск на РФ можуть стати реальним стримувальним фактором.



Джерело: https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/12/13/papa-leone-io-a-kiev-il-piano-e-pronto-ma-e-difficile-da-attuare_5e35fc38-9809-47fc-8b78-2659fba9b455.html
